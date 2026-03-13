Gần lắm, Gạc Ma...Bài 2: Con gái cựu binh chạm gần tới giấc mơ hàng không

TP - Cô bé người nhỏ nhắn, hiền lành đang từng bước đến gần với giấc mơ hàng không ấp ủ bao lâu nay của mình, và cũng là “ngôi sao hy vọng” đổi thay hoàn cảnh gia đình, chia sớt bớt nhọc nhằn cho người mẹ vốn đã chịu quá nhiều nỗi đau. Năm nay, Dương Thị Mỹ Linh, con cựu binh Gạc Ma Dương Văn Dũng (phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng) chuẩn bị tốt nghiệp ngành Quản trị Du lịch và dịch vụ hàng không.

Dám từ bỏ, dám ước mơ

Tôi gặp Linh cách đây mấy năm, vào một dịp tưởng niệm, tri ân các chiến sĩ Gạc Ma. Linh người gầy, rụt rè, ít nói. Bà Trần Thị Lợi mẹ của Linh bảo con bé từ nhỏ đã hay ốm đau, nuôi cực lắm. Năm nay gặp Linh, cũng trong một ngày của tháng 3 bồi hồi, Linh vẫn vậy, dù đã là cô sinh viên năm cuối ngành Quản trị Du lịch và dịch vụ hàng không của Đại học Duy Tân.

Dương Thị Mỹ Linh - con gái cựu binh Gạc Ma (thứ hai từ trái sang) gần chạm tới giấc mơ hàng không. Ảnh: Thanh Hiền

Đây là ngành học mà Linh chọn lại sau khi quyết định bỏ ngang ngành Kiểm toán. “Em học được một năm thì thấy ngành đó không phù hợp với mình nữa. Em thích được làm việc trong môi trường dịch vụ, hàng không nên đã chuyển ngành. Em là sinh viên khóa thứ hai của ngành Quản trị Du lịch và dịch vụ hàng không, còn khá mới mẻ ở Đà Nẵng nhưng khi học tập, em thấy rất hứng khởi”, Linh nói.

“Ngoài phần học phí được nhà trường hỗ trợ ra, mọi khoản chi phí học hành khác gia đình đều tự túc. Mình khổ, nhưng được sống trong thời bình, được học tập và hỗ trợ, quan tâm của xã hội là quá may mắn rồi. Không đòi hỏi gì hơn nữa. Ngày xưa bao lớp cha anh ngã xuống, đánh đổi cả sinh mạng để giành độc lập, chủ quyền người ta vẫn cam lòng mà. Tôi vẫn nhắc con, rằng con gái của chiến sĩ Gạc Ma, phải nối tiếp sự kiên cường của chiến sĩ Gạc Ma”. Bà trần thị Lợi

Mẹ Linh ngồi bên, bảo lúc đầu cũng khá bất ngờ vì quyết định chuyển ngành, tuy nhiên đó là ước mơ của con gái nên không thể cản. Nỗi lo duy nhất là tiền học phí, mỗi năm mấy chục triệu đồng trong khi cả nhà chỉ trông cậy vào cái ô nhỏ ngồi bán trái cây trong chợ đầu mối của bà. Đấy là chưa kể, ngành học của con cần học thêm đủ thứ, cần giao diện, tút tát ngoại hình, thay đổi mỗi ngày.

Biết lần rẽ ngang này đầy khó khăn, thử thách và làm đôi vai mẹ thêm nặng gánh, Linh chuyên tâm học tập, cày ngày cày đêm, hè cũng cố gắng học vượt để rút ngắn thời gian ra trường. Hai năm trước, khi biết Linh là con của cựu binh Gạc Ma thông qua báo Tiền Phong, Đại học Duy Tân đã trao học bổng “nóng” hỗ trợ toàn bộ học phí cho em trong 3 năm còn lại với trị giá khoảng 120 triệu đồng. Được tiếp sức và động viên kịp thời, Linh như được chắp thêm đôi cánh để bay gần hơn đến giấc mơ hàng không của mình. Cầm trên tay Giấy khen sinh viên giỏi năm học 2024 - 2025, Linh vẫn khiêm tốn rằng cần phải cố gắng thêm nữa vì trong lớp nhiều bạn giỏi hơn.

Bà Lợi nhìn con, bảo khó mấy cũng phải học, nhà nghèo mấy mẹ cũng ráng được. Năm 2024, Linh đi thực tập ở Hàn Quốc, bà Lợi vay mượn khắp nơi hơn 30 triệu đồng cho con lên đường rồi trả góp hàng tháng. Đến nay may mắn đã trả xong, bà thở phào, bảo hai mẹ con từ đầu xác định học ngành này rất tốn kém nên chỉ biết gắng chứ không kêu ca.

Nối tiếp kiên cường, đến gần ước mơ

Cựu binh Gạc Ma Dương Văn Dũng là người duy nhất tại Đà Nẵng còn sống sót trở về sau hải chiến Gạc Ma 14/3/1988, sau gần 4 năm bị Trung Quốc giam giữ. Khi lập gia đình, ông Dũng làm thợ xây, bà Lợi bán trái cây, hai vợ chồng chắt chiu dành dụm cũng đủ nuôi con. Nhưng sóng gió không chỉ ập đến ở bãi Gạc Ma năm ấy, mà nhẫn tâm giáng xuống người cựu binh tưởng chừng sẽ sống quãng đời còn lại êm ả với gia đình. Ông Dũng lâm bạo bệnh rồi mất vào năm 2017, lúc các con đang tuổi ăn tuổi học, đòn gánh hai đầu nay đổ dồn về một phía vợ. Hôm tôi đến nhà cũng đã gần 5 giờ chiều, bà Lợi bảo “hên” vì hôm nay về sớm chứ thường ngày tới tối muộn mới hết hàng. Bao năm qua, bà vẫn tảo tần như vậy để nuôi các con ăn học.

Vợ và con gái cựu binh Gạc Ma Dương Văn Dũng. Ảnh: Thanh Hiền

Nếu không có gì thay đổi, tháng 12 năm nay, Dương Thị Mỹ Linh sẽ ra trường trước các bạn nửa năm nhờ học vượt. Những ngày này, cô sinh viên năm cuối đang đi thực tập tại một hãng hàng không trong sân bay Đà Nẵng, với nhiệm vụ chính là phục vụ ở khu vực check-in, hướng dẫn hành khách làm thủ tục, đi lại… Vậy là cái đích đến với môi trường hàng không đang xích lại gần Linh hơn khi ngày ngày em được tới sân bay, đón chào hành khách từ muôn phương, giúp họ lên những chuyến bay thuận lợi. “Em rất thích môi trường và công việc ở đây. Hàng ngày em được tiếp xúc vô số người, va chạm nhiều tình huống khiến mình dạn dĩ và có thêm kinh nghiệm. Đây cơ hội cọ xát quý báu nên em cố gắng học hỏi và hoàn thành kỳ thực tập thật tốt”, Linh nói.

Chia sẻ với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Tấn - Trưởng Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa thành phố Đà Nẵng cho hay năm nay, Ban liên lạc sẽ tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 38 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988- 14/3/2025) tại Đình làng Nại Nam, phường Hòa Cường. Buổi lễ có mặt của các thân nhân liệt sĩ Gạc Ma, các đơn vị, cá nhân, sau đó sẽ thả vòng hoa tưởng niệm xuống sông Hàn. “Chúng tôi sẽ làm 10 bài vị ghi tên, quê quán các liệt sĩ đặt theo vòng hoa để thả xuống sông Hàn. Năm trước, trên tấm bia tưởng niệm tại Đình làng Nại Nam cũng đã khắc thêm tên của 3 liệt sĩ, vậy là đã có đủ tên của 10 liệt sĩ Gạc Ma ở Quảng Nam và Đà Nẵng cũ”, ông Tấn nói.

Để đủ điều kiện tốt nghiệp, Linh còn cần thêm chứng chỉ tiếng Anh TOEIC. Nói tới đây, mẹ Linh lại cười hiền động viên con chuyên tâm để sớm hoàn thiện dù lòng ngổn ngang nỗi lo học phí. Với bà, người phụ nữ trải qua nỗi đau mất con trai, mất chồng, một mình nuôi con ăn học bao năm qua, gánh nặng ấy không làm bà gục ngã được. “Tôi vẫn biết làm dịch vụ, lại còn liên quan tới hàng không thì lúc nào cũng phải chăm chút bên ngoài, ăn mặc hợp thời mới vừa mắt khách hàng. Nhưng mình không có điều kiện, thì cứ sạch sẽ, gọn gàng trước đã. Ngoài chi phí học tập, tôi chỉ cho cháu thêm tiền ăn sáng và đổ xăng. Cháu làm thêm hoặc tiết kiệm được thì mua sắm cho bản thân chứ không đòi hỏi mẹ”, bà Lợi kể thêm.

Còn Linh vẫn đang âm thầm nỗ lực từng ngày, từng giờ để ra trường và tìm được công việc như khát khao của mình. Con gái cựu binh Gạc Ma muốn mình thay bố gánh bớt gánh nặng cho mẹ, để mẹ thôi những buổi chợ đi sớm về muộn quanh năm, để quãng đời về sau của mẹ nhẹ nhàng hơn những tháng năm đã từng.