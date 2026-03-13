KHÁNH HÒA: Bàu Trúc - làng gốm Chăm trăm năm đỏ lửa

TPO - Giữa vùng đất nắng gió Nam Trung Bộ, làng gốm Bàu Trúc ở Khánh Hòa được xem là một trong những làng gốm cổ nhất Đông Nam Á. Nơi đây vẫn lưu giữ gần như nguyên vẹn kỹ thuật làm gốm thủ công độc đáo của người Chăm qua hàng trăm năm.