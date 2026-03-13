Bàu Trúc - làng gốm Chăm trăm năm đỏ lửa

TPO - Giữa vùng đất nắng gió Nam Trung Bộ, làng gốm Bàu Trúc ở Khánh Hòa được xem là một trong những làng gốm cổ nhất Đông Nam Á. Nơi đây vẫn lưu giữ gần như nguyên vẹn kỹ thuật làm gốm thủ công độc đáo của người Chăm qua hàng trăm năm.
Ngày nay, đi dọc các con đường nhỏ trong làng, du khách dễ dàng bắt gặp hình ảnh những sân phơi gốm được xếp ngay trước hiên nhà.
Từng động tác đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kinh nghiệm và cảm nhận tinh tế của người thợ. Chính vì vậy, mỗi sản phẩm gốm Bàu Trúc đều mang dấu ấn riêng và không chiếc nào giống hoàn toàn chiếc nào.
Không có những tủ kính trưng bày hay phòng triển lãm hiện đại, nhưng cả làng gốm Bàu Trúc lại giống như một "bảo tàng sống" về nghề gốm Chăm.
Các sản phẩm đa dạng chủng loại và mẫu mã, mang đặc trưng riêng của gốm Chăm.
