Miền Bắc nắng nhẹ trước khi chuyển nồm ẩm

Nguyễn Hoài
TPO - Hôm nay (13/3), miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết lạnh về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng nhẹ, ít mưa. Từ 14-16/3, khu vực vùng núi và trung du có thể xuất hiện mưa dông rải rác, vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Khu vực Đông Bắc Bộ sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Hà Nội sáng nay nhiều mây, ngày không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ.

Dự báo từ 14-16/3, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ chuyển mưa nhỏ, mưa phùn, nền nhiệt giảm nhẹ.

Thời tiết Hà Nội hôm nay nắng nhẹ, ít mưa

Thanh Hóa, Nghệ An sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, cao nhất 22-24 độ.

Hà Tĩnh đến Huế hôm nay có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-20 độ, cao nhất 23-24 độ.

Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi và Bình Định cũ hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, cao nhất 24-27 độ.

Dự báo ngày mai (14/3), khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định cũ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Phú Yên cũ, Khánh Hoà và Bình Thuận cũ hôm nay trời nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-24 độ, cao nhất 28-31 độ.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, ít mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ hôm nay trời nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, ít mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 32-34 độ.

Dự báo những ngày tới, nhiệt độ gia tăng ở Nam Bộ, riêng khu vực Đông Nam Bộ có thể xuất hiện nắng nóng diện rộng.

Nguyễn Hoài
