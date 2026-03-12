Vietcombank trao 10 tỷ đồng xây trường vùng cao Bắc Ninh

TPO - Ngày 12/3, tại trụ sở UBND tỉnh Bắc Ninh, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã trao kinh phí 10 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng Trường Mầm non Sa Lý 2 (tỉnh Bắc Ninh). Lễ trao tặng do UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Vietcombank và Báo Tiền Phong tổ chức.

Chương trình nhằm khởi động dự án xây dựng ngôi trường mới cho trẻ em ở xã Sa Lý, góp phần cải thiện điều kiện học tập, chăm sóc trẻ tại một xã vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh Bắc Ninh.

Dự chương trình có ông Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Mai Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Lê Xuân Lợi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank; ông Lê Quang Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Vietcombank; ông Hồng Quang - Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank; nhà báo Phùng Công Sưởng - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; bà Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; nhà báo Khánh Huyền, Ủy viên Ban Biên tập, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh, Truyền thông và Tổ chức Sự kiện Báo Tiền Phong.

Ngôi trường mới cho trẻ em vùng cao Sa Lý

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - chia sẻ, là cơ quan ngôn luận của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Báo Tiền Phong luôn tâm niệm người làm báo không chỉ dừng lại ở việc phản ánh, tuyên truyền đơn thuần. Báo Tiền Phong luôn coi việc kết nối các nguồn lực xã hội để chăm lo cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ là một phần trách nhiệm của tờ báo.

Lễ trao tài trợ kinh phí 10 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng Trường Mầm non Sa Lý 2 (tỉnh Bắc Ninh). Ảnh: Trọng Tài



Trong nhiều năm qua, Báo Tiền Phong đã triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội với sự đồng hành của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. Đặc biệt, các hoạt động hướng tới trẻ em và học sinh luôn là sự ưu tiên của Báo Tiền Phong.

Từ sự kết nối của Báo Tiền Phong, Vietcombank đã quyết định dành 10 tỷ đồng để đầu tư xây dựng một ngôi trường mới tại xã Sa Lý.

Nhà báo Phùng Công Sưởng cho rằng, con số không đơn thuần là nguồn lực tài chính mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm xã hội, sự chung tay của các cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức xã hội.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh, Ngân hàng Vietcombank, Báo Tiền Phong tham dự chương trình. Ảnh: Trọng Tài

“Chúng tôi tin rằng khi ngôi trường được xây dựng và đưa vào sử dụng, các em sẽ có một môi trường học tập an toàn và tốt đẹp hơn. Điều quan trọng nữa, ngôi trường mới sẽ chắp cánh cho những ước mơ bay cao, bay xa hơn nữa của các em”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Báo Tiền Phong mong muốn tiếp tục đóng vai trò là cầu nối để nhiều doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân cùng tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là những chương trình hỗ trợ giáo dục và chăm lo cho thế hệ trẻ.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong phát biểu tại chương trình. Ảnh: Trọng Tài

Trường Mầm non Sa Lý 2 thuộc xã Sa Lý - xã vùng cao còn nhiều khó khăn với khoảng 70% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Sau hơn 20 năm sử dụng, ngôi trường trải qua nhiều đợt tu sửa, gần nhất, cơn bão YAGI đã làm sập phòng học. Chính quyền địa phương nhanh chóng khắc phục cơ sở vật chất để đảm bảo điều kiện học tập cho các em học sinh, tuy nhiên điều kiện chưa đáp ứng nhu cầu.

Ông Bạch Đức Hồng - Chủ tịch UBND xã Sa Lý - chia sẻ, thời gian qua, Đảng ủy và UBND xã Sa Lý quan tâm đầu tư cho giáo dục nhưng nguồn lực còn hạn chế. Cơ sở vật chất hiện nay của nhà trường chưa đáp ứng được nhu cầu chăm sóc và học tập cho các cháu. Địa phương đề xuất xây dựng ngôi trường quy mô hơn ở vị trí mới, cơ sở vật chất hiện nay sẽ được cải tạo thành thiết chế văn hóa phục vụ đời sống tinh thần cho bà con trong xã.

Chia sẻ với Tiền Phong, cô Đỗ Thị Huyền - Hiệu trưởng Trường Mầm non Sa Lý 2 - cho biết, cơ sở vật chất hiện tại còn thiếu phòng học và phòng chức năng.

“Nhà trường mong muốn có ngôi trường mới đầy đủ phòng học và phòng chức năng bảo đảm theo chuẩn để các con được học tập tốt. Các cô giáo cũng có điều kiện chăm sóc, phát triển chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường và địa phương”, cô Đỗ Thị Huyền bày tỏ.

Vietcombank cam kết tiếp tục đồng hành với tỉnh Bắc Ninh

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank - cho biết, Ngân hàng Vietcombank có bề dày lịch sử lâu đời nhất Việt Nam với 63 năm hình thành và phát triển, là một ngân hàng chủ lực của đất nước.

Vietcombank có 5 chi nhánh hoạt động tại tỉnh Bắc Ninh, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội và an sinh xã hội của địa phương. Vietcombank luôn theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững, vừa phát triển kinh tế vừa đảm bảo phát triển xã hội, góp phần mang lại ấm no, hạnh phúc cho người dân.

Đối với hoạt động an sinh xã hội ở tỉnh Bắc Ninh, Vietcombank luôn dành mức tài trợ lớn, thể hiện tình cảm của ngân hàng với tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank - phát biểu tại chương trình. Ảnh: Trọng Tài

“Việc Vietcombank trao kinh phí xây dựng Trường Mầm non Sa Lý 2 là cơ hội để chúng tôi đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, cuộc sống ấm no của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Chúng tôi sẽ phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Ninh xây dựng trường nhanh chóng và hiệu quả nhất”, ông Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ.

Đây không phải là chương trình duy nhất Vietcombank thực hiện ở tỉnh Bắc Ninh. Ông Nguyễn Thanh Tùng hy vọng quá trình triển khai các hoạt động an sinh xã hội tiếp tục nhận được sự đồng hành của Báo Tiền Phong, để lan tỏa sâu rộng hơn nữa trách nhiệm với cộng đồng.

Lãnh đạo Vietcombank trao tài trợ 10 tỷ đồng xây Trường Mầm non Sa Lý 2, trước sự chứng kiến của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh và lãnh đạo Báo Tiền Phong. Ảnh: Trọng Tài

Ông Lê Xuân Lợi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh - khẳng định, đây là món quà lớn, rất ý nghĩa với tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt ý nghĩa với các cháu nhỏ của xã Sa Lý, thuộc địa bàn vùng sâu, vùng xa, có nhiều đồng bào là người dân tộc thiểu số của tỉnh Bắc Ninh.

Đến nay, tỉnh đã xây dựng dự thảo Đề án đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2026-2030, trong đó sẽ xây dựng thêm khoảng 6.400 phòng học, 5.600 phòng học bộ môn, 287 xưởng học tập và nhiều công trình phụ trợ khác. Tổng kinh phí đầu tư khoảng 52.000 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái trao quà lưu niệm tặng lãnh đạo Vietcombank và Báo Tiền Phong. Ảnh: Trọng Tài

Nhu cầu đầu tư cho giáo dục rất lớn, do vậy tỉnh rất cần sự quan tâm, hỗ trợ từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Năm 2024, Vietcombank cũng tài trợ xây dựng một ngôi trường ở tỉnh Bắc Ninh trị giá khoảng 9 tỷ đồng, công trình đã khánh thành và đi vào hoạt động. Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cam kết xây dựng công trình trong thời gian nhanh nhất, chất lượng tốt nhất và sử dụng hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái phát biểu tại chương trình.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cảm ơn và đánh giá cao sự đồng hành, kết nối của Báo Tiền Phong với Vietcombank trong việc hỗ trợ phát triển giáo dục địa phương.

“Sự chung tay của các đơn vị không chỉ mang lại nguồn lực thiết thực mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực cho địa phương trong chăm lo sự nghiệp giáo dục, đặc biệt tại các xã còn nhiều khó khăn. Tỉnh Bắc Ninh quy mô kinh tế đứng thứ 5 cả nước, tuy nhiên đời sống nhân dân và các đối tượng yếu thế vẫn còn gặp nhiều khó khăn", Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái nói.

Ông Nguyễn Hồng Thái mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các doanh nghiệp, tổ chức và nhà hảo tâm trong việc chung tay đầu tư phát triển hạ tầng giáo dục, y tế, văn hóa, giao thông, đô thị... góp phần nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.