Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Chủ tịch phường chỉ đạo làm sạch hồ ô nhiễm ở Cần Thơ sau phản ánh của báo Tiền Phong

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chủ tịch UBND phường Tân An (Cần Thơ) giao các đơn vị liên quan tổng vệ sinh môi trường, sử dụng camera để trích xuất xử phạt hành vi vứt rác bừa bãi khu vực xung quanh hồ Búng Xáng. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng đề án đấu thầu khai thác các hoạt động dịch vụ quanh hồ.

UBND phường Tân An, TP. Cần Thơ vừa có chỉ đạo về vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan khu vực hồ Búng Xáng, sau bài viết "Nhếch nhác hồ cạnh phố ẩm thực ở trung tâm Cần Thơ", của báo Tiền Phong đăng tải (ngày 5/3/2026).

tp-ho-5.jpg
tp-ho-8.jpg
Hồ Búng Xáng, Cần Thơ mới được cải tạo, nhưng gần đây rơi vào tình trạng ô nhiễm, ngập rác, lục bình, nước đen bốc mùi.

Cụ thể, bài báo phản ánh tình trạng hiện hồ Búng Xáng có dấu hiệu ô nhiễm, trên hồ dày đặc lục bình, rác thải ùn ứ, nước đen, nặng mùi.

Ghi nhận thực tế trên, lãnh đạo UBND phường Tân An giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường triển khai ngay việc thu gom rác, dọn sạch khu vực trên bờ và dưới hồ Búng Xáng. Phường cũng nghiên cứu triển khai lắp một số camera giám sát, hoặc trưng dụng các camera nhà dân sẵn có để trích xuất hình ảnh, xử phạt hành vi vứt rác bừa bãi khu vực xung quanh hồ Búng Xáng; yêu cầu các hộ dân quanh hồ cam kết không vứt rác xuống hồ.

Các đơn vị cũng được giao nghiên cứu xây dựng Đề án đấu thầu khai thác dịch vụ quanh và trên mặt hồ Búng Xáng, để giao đơn vị khai thác, vận hành giữ gìn vệ sinh và cảnh quan môi trường khu vực hồ.

Đoàn Thanh niên phường Tân An được giao chủ trì thực hiện phong trào Chủ nhật xanh - Tân An sạch, huy động thanh niên tình nguyện thực hiện tổng vệ sinh khu vực xung quanh hồ vào mỗi cuối tuần, ra quân dọn vệ sinh quanh hồ.

Cảnh Kỳ
#hồ Búng Xáng #ô nhiễm #vệ sinh môi trường #Tân An #Cần Thơ #xử phạt rác #báo Tiền Phong

Xem thêm

Cùng chuyên mục