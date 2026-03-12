Chủ tịch phường chỉ đạo làm sạch hồ ô nhiễm ở Cần Thơ sau phản ánh của báo Tiền Phong

TPO - Chủ tịch UBND phường Tân An (Cần Thơ) giao các đơn vị liên quan tổng vệ sinh môi trường, sử dụng camera để trích xuất xử phạt hành vi vứt rác bừa bãi khu vực xung quanh hồ Búng Xáng. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng đề án đấu thầu khai thác các hoạt động dịch vụ quanh hồ.

UBND phường Tân An, TP. Cần Thơ vừa có chỉ đạo về vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan khu vực hồ Búng Xáng, sau bài viết "Nhếch nhác hồ cạnh phố ẩm thực ở trung tâm Cần Thơ", của báo Tiền Phong đăng tải (ngày 5/3/2026).

Hồ Búng Xáng, Cần Thơ mới được cải tạo, nhưng gần đây rơi vào tình trạng ô nhiễm, ngập rác, lục bình, nước đen bốc mùi.

Cụ thể, bài báo phản ánh tình trạng hiện hồ Búng Xáng có dấu hiệu ô nhiễm, trên hồ dày đặc lục bình, rác thải ùn ứ, nước đen, nặng mùi.

Ghi nhận thực tế trên, lãnh đạo UBND phường Tân An giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường triển khai ngay việc thu gom rác, dọn sạch khu vực trên bờ và dưới hồ Búng Xáng. Phường cũng nghiên cứu triển khai lắp một số camera giám sát, hoặc trưng dụng các camera nhà dân sẵn có để trích xuất hình ảnh, xử phạt hành vi vứt rác bừa bãi khu vực xung quanh hồ Búng Xáng; yêu cầu các hộ dân quanh hồ cam kết không vứt rác xuống hồ.

Các đơn vị cũng được giao nghiên cứu xây dựng Đề án đấu thầu khai thác dịch vụ quanh và trên mặt hồ Búng Xáng, để giao đơn vị khai thác, vận hành giữ gìn vệ sinh và cảnh quan môi trường khu vực hồ.

Đoàn Thanh niên phường Tân An được giao chủ trì thực hiện phong trào Chủ nhật xanh - Tân An sạch, huy động thanh niên tình nguyện thực hiện tổng vệ sinh khu vực xung quanh hồ vào mỗi cuối tuần, ra quân dọn vệ sinh quanh hồ.