Cần Thơ tăng giá thu gom rác

TPO - Từ ngày 1/1/2026, TP. Cần Thơ chính thức áp dụng mức giá thu gom rác sinh hoạt mới gần 49.000 đồng/hộ/tháng ở khu vực đô thị, tăng hơn gấp đôi với mức giá cũ. Cùng với đó, thành phố siết chặt quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển rác và từng bước giải quyết các điểm trung chuyển rác tạm gây bức xúc trong nhân dân.

Chiều 6/1, tại buổi họp báo quý 4/2025 của UBND TP. Cần Thơ, nhiều phóng viên đã đặt câu hỏi về tăng giá thu gom rác và công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn.

Trả lời nội dung này, ông Ngô Thái Chân - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP. Cần Thơ - cho biết, mức phí thu gom rác đối với hộ gia đình tại Cần Thơ đã được áp dụng từ năm 2016 đến hết năm 2025. Trong đó, nhà mặt tiền đóng phí 20.000 đồng/hộ/tháng, nhà trong hẻm mức 10.000 đồng/hộ/tháng.

Trong khi đó, tỉnh Sóc Trăng cũ áp dụng từ năm 2019 với mức 19.000 đồng/hộ/tháng ở khu vực đô thị và 15.000 đồng/hộ/tháng ở nông thôn. Riêng tỉnh Hậu Giang cũ, từ năm 2023, mức giá thu gom rác tại khu vực đô thị là 48.648 đồng/hộ/tháng, khu vực nông thôn là 32.351 đồng/hộ/tháng.

Ông Ngô Thái Chân - Giám đốc Sở NN&MT - trả lời báo chí.

Trên cơ sở đó, Sở NN&MT đã có văn bản tham mưu và được UBND TP. Cần Thơ thống nhất áp dụng mức giá thu gom rác của tỉnh Hậu Giang cũ cho toàn địa bàn thành phố từ ngày 1/1/2026 (48.648 đồng/hộ/tháng đối với khu vực đô thị và 32.351 đồng/hộ/tháng đối với khu vực nông thôn).

“Chúng tôi hiểu rằng không phải hộ dân nào cũng đồng thuận với việc tăng phí, dù mức thu hiện nay đã thấp trong nhiều năm. Do đó, rất mong người dân chia sẻ, đồng hành, góp phần nâng cao chất lượng thu gom rác”, ông Chân nói.

Theo lãnh đạo Sở NN&MT, mức giá mới của Cần Thơ hiện chỉ bằng khoảng 50-60% so với TPHCM, nơi phí thu gom rác bình quân dao động từ 80.000 - 84.000 đồng/hộ/tháng.

Về thu gom, vận chuyển rác, ông Chân cho biết, từ ngày 1/1/2026, UBND các phường, xã sẽ trực tiếp ký hợp đồng thu gom rác với các đơn vị dịch vụ, thông qua đấu thầu hoặc chỉ định. Các đơn vị thu gom phải đảm bảo phương tiện, thiết bị đạt tiêu chuẩn kỹ thuật; chính quyền phường, xã chịu trách nhiệm giám sát vận hành.

Theo quy định, xe tải chở rác chỉ được phép hoạt động từ 17h hôm trước đến 4h sáng hôm sau. Trường hợp xe tải lớn hoạt động vào ban ngày hoặc phương tiện không đạt chuẩn sẽ bị xem là vi phạm.

Về năng lực xử lý rác, Giám đốc Sở NN&MT khẳng định, TP. Cần Thơ hiện có khả năng xử lý đáp ứng nhu cầu, thậm chí tốt hơn nhiều địa phương khác, với các nhà máy đốt rác phát điện và cơ sở xử lý rác liên vùng. Tuy nhiên, khâu thu gom và trung chuyển vẫn là “điểm nghẽn”, do nhiều năm qua thành phố chưa được quy hoạch đầy đủ các trạm trung chuyển rác.

Thời gian tới, Cần Thơ sẽ hoàn thành trạm trung chuyển rác mới tại phường Long Tuyền trong quý I/2026. Khi trạm này đi vào hoạt động, điểm trung chuyển rác tạm tại khu dân cư Thới Nhựt sẽ được di dời. Đồng thời, một số điểm trung chuyển tạm gây mất mỹ quan đô thị đã được xử lý, di dời trong thời gian qua.

Rác thải trong khu dân cư gây bức xúc cho người dân. Ảnh: N.H.

Ngoài ra, ông Chân cho biết, UBND thành phố đã thống nhất chủ trương đầu tư thêm một trạm trung chuyển rác mới (cầu Hưng Lợi) theo mô hình khép kín, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, không gây mùi hôi, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Nếu thuận lợi, dự kiến sau khoảng 1 năm rưỡi, hệ thống trung chuyển rác mới sẽ góp phần giải quyết căn cơ tình trạng bãi rác tự phát trên địa bàn TP. Cần Thơ.