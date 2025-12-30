Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cà Mau chấp thuận làm nhà máy điện rác hơn 1.700 tỷ đồng

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Với công suất xử lý khoảng 600 tấn rác/ngày và phát điện 6MW, Nhà máy điện rác Năm Căn vừa được UBND tỉnh Cà Mau chấp thuận chủ trương đầu tư có tổng vốn hơn 1.700 tỷ đồng. Dự án nhà máy điện rác này được kỳ vọng giải quyết được phần nào khó khăn về thu gom, xử lý rác thải tại Cà Mau.

UBND tỉnh Cà Mau vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu xử lý chất thải tập trung Năm Căn (Nhà máy điện rác Năm Căn), với tổng vốn đầu tư khoảng 1.783 tỷ đồng, theo hình thức đấu thầu chọn nhà đầu tư.

image.jpg
Nhà máy xử lý rác TP. Cà Mau vẫn đóng cửa chờ giá mới.

Dự án nhà máy đốt rác phát điện dự kiến được xây dựng tại xã Đất Mới, diện tích khoảng 20ha, công suất xử lý khoảng 600 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày, công suất phát điện 6MW. Khi đi vào vận hành, nhà máy sẽ tiếp nhận, xử lý rác thải cho khu vực các xã Phan Ngọc Hiển, Tân Ân, Đất Mũi, Năm Căn, Đất Mới và Tam Giang.

Hiện tỉnh Cà Mau cũng mời gọi đầu tư Khu liên hợp xử lý chất thải rắn tỉnh Cà Mau, trong đó có hạng mục Nhà máy điện đốt rác tại xã Khánh An, diện tích khoảng 10ha.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, trên địa bàn tỉnh hiện có một Nhà máy xử lý rác thải tại TP. Cà Mau (cũ) nhưng đã đóng cửa từ tháng hơn 6 tháng nay do chủ đầu tư chờ tăng đơn giá xử lý rác thải.

Hiện toàn tỉnh Cà Mau mỗi ngày thu gom hơn 400 tấn rác thải sinh hoạt, chủ yếu mang chôn lấp.

Tân Lộc
#nhà máy rác #Cà Mau #đầu tư #phát điện #xử lý rác

Xem thêm

Cùng chuyên mục