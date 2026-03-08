Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Nhân viên xe khách dừng ven đường để 'làm bậy' và cái kết

TPO - Một xe khách giường nằm bất ngờ dừng lại ven đường Võ Nguyên Giáp (TP. Huế) để người trên xe vứt nhiều túi rác xuống lối đi bộ gần vỉa hè. Hành vi này đã bị camera ghi lại...

Chiều 8/3, thông tin từ lãnh đạo UBND phường An Cựu (TP. Huế) cho biết, lực lượng chức năng địa phương vừa mời người có hành vi xả rác số lượng lớn không đúng nơi quy định trên đường Võ Nguyên Giáp đến làm việc để lập biên bản, xử lý theo quy định.

Hình ảnh từ camera giám sát ghi lại hành vi xả nhiều túi rác từ xe giường nằm xuống ven đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua phường An Cựu, Huế.

Theo hình ảnh từ hệ thống camera giám sát, một xe khách giường nằm mang biển số 75B-01.xxx của nhà xe M.Đ. trong lúc lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp đã dừng lại cạnh vỉa hè. Sau khi xe dừng, một nhân viên xe khách bước xuống, lấy nhiều túi rác để dưới gầm xe rồi vứt thẳng xuống vệ đường trước khi phương tiện tiếp tục hành trình.

Sau khi tiếp nhận thông tin về hành vi xả rác bừa bãi gây phản cảm, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và môi trường, Công an phường An Cựu đã làm việc với người có hành vi vứt rác nói trên, lập biên bản vụ việc, đồng thời yêu cầu người này quay lại thu gom và dọn dẹp toàn bộ số rác đã vứt.

Theo Công an phường An Cựu, hành vi xả rác không đúng nơi quy định có thể bị xử phạt từ 1 đến 2 triệu đồng theo Nghị định 336/2025 quy định xử phạt các hành vi vi phạm trong phạm vi đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ, có hiệu lực từ ngày 1/3.

Chính quyền địa phương cũng nhắc nhở người dân và các phương tiện lưu thông trên địa bàn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không đổ rác bừa bãi, đặc biệt tại các tuyến đường và khu vực công cộng.

Hiện nay, nhiều tuyến đường phố tại TP. Huế đã được lắp đặt hệ thống camera giám sát, nên các hành vi vi phạm đều có thể bị phát hiện và xử lý theo quy định.

Ngọc Văn
