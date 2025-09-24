Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt nhóm đối tượng đổ chất thải bể phốt xuống sông Tô Lịch

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội, bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến nhóm xả trộm chất thải bể phốt xuống sông Tô Lịch, gây ô nhiễm môi trường và bức xúc dư luận.

1000027269.jpg
Nhóm đối tượng bị bắt giữ. Ảnh CACC

Trước đó, khoảng 3h ngày 5/9, tại khu vực bờ kè sông Tô Lịch, đoạn đối diện số 584 đường Láng, phường Láng, Hà Nội, Ban quản lý dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá phát hiện vệt chất thải nghi là phân bể phốt được xả trực tiếp vào hố ga, rồi chảy thẳng xuống sông.

Qua ước tính, khối lượng chất thải lên tới khoảng 50m³, gây mùi hôi thối nồng nặc và ô nhiễm nghiêm trọng một khu vực rộng lớn.

Đặc biệt, việc xả thải trái phép còn gây hư hại hạ tầng dự án khi làm tụt đường ống thoát nước. Sự việc nghiêm trọng không chỉ ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân mà còn đi ngược lại chủ trương quyết liệt của TP Hà Nội trong việc làm sạch sông Tô Lịch.

1000027272.jpg
Đối tượng tại cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế đã nhanh chóng vào cuộc làm rõ.

Qua quá trình xác minh, rà soát, cơ quan công an xác định chiếc xe bồn biển kiểm soát 30L-573.96 bị camera an ninh ghi lại thuộc Công ty TNHH vệ sinh môi trường thoát nước đô thị Hà Nội đã có hành vi xả thải trái phép ra sông Tô Lịch thông qua hệ thống hố ga. Đây là công ty do vợ chồng Nguyễn Khắc Đạo (SN 1982) và Chu Thị Vang (SN 1983) thành lập từ năm 2018.

1000027270.jpg
Xe bồn đổ trộm chất thải.

Các đối tượng khai nhận công ty của vợ chồng Đạo không có giấy phép hoạt động xử lý chất thải và cũng không ký kết với đơn vị xử lý hợp pháp nào. Do vậy, sau khi hút bể phốt, Đạo chỉ đạo lái xe chở đến các địa điểm không đúng quy định để đổ thải.

Cụ thể, theo chỉ đạo của Đạo, sau khi hút gần 50m³ chất thải lỏng từ bể phốt của một tòa nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh, lái xe Nguyễn Duy Cường (SN 1995) đã 2 lần điều khiển xe bồn đến đường Láng, dùng tay mở nắp hố ga, cắm vòi và xả trực tiếp toàn bộ chất thải xuống đây.

1000027271.jpg
Khu vực đối tượng đổ trộm chất thải.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi xả thải trái phép. Hiện, Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thanh Hà
#ô nhiễm môi trường sông Tô Lịch #xả thải trộm bể phốt Hà Nội #bắt giữ nhóm đổ chất thải trái phép #công ty vệ sinh môi trường Hà Nội #xử lý chất thải không phép #điều tra xả thải sông Tô Lịch #ô nhiễm sông Tô Lịch do chất thải #pháp luật xử lý xả thải trái phép #hệ thống xử lý nước thải Hà Nội #ô nhiễm môi trường đô thị

Xem thêm

Cùng chuyên mục