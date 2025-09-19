Vận chuyển phế thải bằng đường sông từ Hà Nội về Ninh Bình đổ trộm

TPO - Lực lượng chức năng của Hà Nội vừa “mật phục”, bắt quả tang vụ vận chuyển phế thải đến bờ sông Hồng rồi đưa lên xà lan chở về Ninh Bình đổ trộm.

Ngày 19/9, ông Nguyễn Văn Lự, Trưởng phòng Kinh tế - hạ tầng và đô thị phường Lĩnh Nam (Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng của phường vừa “mật phục”, bắt quả tang vụ đổ trộm phế thải tinh vi.

Theo đó, đêm ngày 15/9, Tổ công tác Quản lý đất đai - trật tự xây dựng của phường phát hiện một xe tải ra vào cảng Khuyến Lương (phường Lĩnh Nam) giống như đang chở vật liệu phục vụ trạm trộn bê tông.

Tổ công tác nhận định có khả năng đây là thủ đoạn mới để “tẩu tán” phế thải bằng đường sông nên theo dõi.

Sau đó, xe tải đổ phế thải xuống sát bờ sông, rồi được xe cẩu múc phế thải đưa lên xà lan. Ngay lập tức, Tổ công tác đến hiện trường yêu cầu các đối tượng dừng hành vi vi phạm.

Làm việc với Tổ công tác, các đối tượng cho biết, phế thải được lấy từ Hà Nội được chở đến bờ sông rồi đưa lên xà lan. Sau đó, phế thải sẽ được vận chuyển bằng đường sông đưa về đổ trộm ở Ninh Bình.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời bàn giao tang vật vi phạm cho cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng đổ trộm phế thải

Theo ông Lự, các đối tượng tổ chức hoạt động theo nhóm, có người và xe làm nhiệm vụ cảnh giới từ xa. Nếu phát hiện xe lạ hoặc biển số lạ, chúng lập tức tắt máy, dừng mọi hoạt động.

Hiện phường Lĩnh Nam đã đề xuất xử phạt đối với chủ xe tải 45 triệu đồng, giao cho Cảng vụ xử lý xe cẩu và Đội CSGT đường thủy xử lý xà lan chở phế thải.

Ông Lự cho biết, trên địa bàn phường có một số vị trí như Đầm Mo, bãi 401, đường ra cảng Khuyến Lương, ven đường cơ đê (phía sông), ao Vực, dọc hai bên gầm cầu Thanh Trì và cầu Vĩnh Tuy, vùng bãi sông Hồng... có nguy cơ cao bị đổ trộm phế thải. Thực tế, trước ngày 1/7, nhiều đối tượng lợi dụng để đổ trộm phế thải xây dựng, san lấp mặt bằng tại các khu vực này.

Khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, UBND phường Lĩnh Nam đã thành lập tổ công tác, lập kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm đổ rác, phế thải, trạc thải trên địa bàn.

Đến nay, UBND phường đã phát hiện và xử phạt 16 vụ việc vi phạm liên quan đến đổ trộm phế thải, chất nguy hại với tổng số tiền xử phạt 268 triệu đồng.

Thời gian tới, UBND phường sẽ tiếp tục tổ chức tuần tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường, đê điều.