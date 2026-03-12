Hà Nội: Quan tâm tổ chức bỏ phiếu lưu động với cử tri tuổi cao, sức yếu

TPO - Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội yêu cầu các phường chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức tại khu vực bỏ phiếu như cơ sở vật chất, hòm phiếu, phiếu bầu; đồng thời quan tâm tổ chức bỏ phiếu lưu động đối với cử tri tuổi cao, sức yếu, bệnh nặng theo đúng quy định.

Trong ngày 12/3, lãnh đạo thành phố Hà Nội và các cơ quan đơn vị đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn.

Rà soát kỹ danh sách cử tri, nhất công dân đi làm ăn xa trở về

Kiểm tra tại phường Đại Mỗ, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, bầu cử là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân, do đó, từng khâu, từng bước phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Đại Mỗ. Ảnh: hanoimoi

Bà Hà lưu ý, cấp ủy, chính quyền phường chỉ đạo các tổ bầu cử tiếp tục rà soát kỹ danh sách cử tri, bảo đảm không bỏ sót, không trùng lặp; quan tâm đến các đối tượng đặc thù như người cao tuổi, người khuyết tật, công dân đi làm ăn xa trở về địa phương...

Trong khi đó, kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử tại các phường: Hà Đông, Kiến Hưng, Dương Nội, Phú Lương và Yên Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông yêu cầu các địa phương cần tiếp tục rà soát chính xác danh sách cử tri, tổ chức phát thẻ cử tri đầy đủ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cử tri nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình.

Ông Đông cũng yêu cầu các phường chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức tại khu vực bỏ phiếu như cơ sở vật chất, hòm phiếu, phiếu bầu; đồng thời quan tâm tổ chức bỏ phiếu lưu động đối với cử tri già yếu, bệnh nặng theo đúng quy định.

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn

Cùng ngày, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã trực tiếp kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại các xã, phường trên địa bàn.

Tại các phường Hồng Hà, Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Thượng Cát, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; đồng thời gắn với việc tập trung xử lý các điểm nghẽn về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Ông Ky yêu cầu Công an các đơn vị tiếp tục tổ chức tập huấn, quán triệt nhiệm vụ cho các tổ bầu cử; chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc ngay từ ban đầu, không để phát sinh phức tạp trước, trong và sau ngày bầu cử. Đồng thời tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở, quyết tâm không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào, dù là nhỏ nhất.

Kiểm tra các điểm bầu cử thuộc các phường Phương Liệt, Khương Đình, Thanh Xuân, Dương Nội, Yên Nghĩa, Hà Đông và Kiến Hưng, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ thông tin cử tri; đồng bộ dữ liệu trên hệ thống VNeID; nắm chắc số lượng người lao động tự do, người cư trú thực tế trên địa bàn để phục vụ công tác cấp thẻ cử tri.

Ông đồng thời yêu cầu thống kê, lập danh sách các đối tượng yếu thế như người cao tuổi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn để có phương án hỗ trợ phù hợp, bảo đảm mọi cử tri đều có điều kiện thuận lợi tham gia bỏ phiếu. Bố trí đầy đủ lực lượng bảo vệ tại các điểm bỏ phiếu; tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh, không để xảy ra mất an ninh, trật tự.