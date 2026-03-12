Làm đường nối sân bay Gia Bình với Hà Nội theo hình thức khẩn cấp

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý UBND tỉnh Bắc Ninh thực hiện dự án tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh) theo hình thức công trình xây dựng khẩn cấp.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc triển khai tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.

Cụ thể, Thủ tướng đồng ý với kiến nghị của Bộ Công an về việc UBND tỉnh Bắc Ninh thực hiện dự án tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh) theo hình thức công trình xây dựng khẩn cấp, theo quy định tại Điều 130 Luật Xây dựng số 50/2014 được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 62/2020.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm toàn diện về việc triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật, hoàn thành đúng tiến độ để phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Mô hình tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với trung tâm Hà Nội. Ảnh: VGP

Quá trình triển khai dự án bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả đầu tư, không để xảy ra tình trạng lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, chậm tiến độ, trục lợi qua hành vi dàn xếp, thông thầu, trái quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng hướng dẫn UBND tỉnh Bắc Ninh triển khai dự án theo trình tự, thủ tục đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng lưu ý trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh các nội dung cần áp dụng khác với quy định của pháp luật hiện hành, các Bộ: Công an, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp và các cơ quan, địa phương có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội bao gồm 7 km làm mới và 6,55 km đi trùng với các tuyến cao tốc hiện hữu sẽ được nâng cấp mở rộng lên 120m. Tổng diện tích sử dụng đất khoảng 289,87 ha.

Tuyến đường thuộc địa phận các xã: Thuận An, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh (thành phố Hà Nội) và các phường Từ Sơn, Phù Khê (tỉnh Bắc Ninh).

Ngoài ra, dự án sẽ xây dựng 2 nhánh rẽ trực tiếp từ cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3 lên đường dẫn cầu Tứ Liên, gồm 3 làn xe/nhánh, rộng 14 mét, dài 2,5 km giúp kết nối Sân bay Gia Bình và cầu Tứ Liên.

Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP) bởi Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Công Thành - Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà (thành viên Tập đoàn Sun Group).

Dự kiến khi hoàn thành, toàn tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội có tổng chiều dài khoảng 41,316 km, tổng mức đầu tư lên đến 83.000 tỷ đồng.

Đây là tuyến giao thông huyết mạch tại cửa ngõ Đông Bắc Thủ đô, trục giao thông ngắn nhất và hiện đại nhất kết nối từ Sân bay Gia Bình về trung tâm Hà Nội.