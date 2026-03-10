Sân bay Gia Bình sẽ gắn với khu thương mại tự do thế hệ mới

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành khẩn trương hoàn thành Đề án thành lập khu thương mại tự do thế hệ mới gắn với phát triển khu kinh tế Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, trình cấp có thẩm quyền trong tháng 3.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi kiểm tra tiến độ triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.

Thủ tướng lưu ý, cảng hàng không quốc tế Gia Bình ngoài vai trò một cảng hàng không, sân bay quốc tế còn phải bảo đảm các mục tiêu là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Đồng thời cần xây dựng một khu kinh tế hàng không, trong đó có khu thương mại tự do thế hệ mới, mở, thông minh, hiện đại, hội nhập quốc tế sâu, rộng, thực chất, hiệu quả.

Cùng với đó, dự án cũng phải mở ra không gian phát triển mới cho khu vực Thủ đô Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh, là trung tâm kết nối với 3 cực tăng trưởng quan trọng ở phía Bắc là Thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh…

93gb.jpg
Thủ tướng nghe báo cáo thi công Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. (Ảnh: Nhật Bắc)

Để hoàn thành được mục tiêu trên, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh khẩn trương rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan theo thẩm quyền; quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn (tối thiểu là 100 năm), tập trung cao độ để hoàn thành trong tháng 3/2026.

Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh và các bộ liên quan xây dựng báo cáo để Thường vụ Đảng ủy Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Trường hợp cần bổ sung thêm các cơ chế, chính sách mới so với Nghị quyết số 256/2025 của Quốc hội và Nghị quyết số 03/2025 của Chính phủ thì đề xuất giao Chính phủ ban hành Nghị quyết thí điểm.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương có liên quan rà soát tiến độ triển khai các công trình, dự án kết nối với sân bay Gia Bình (đường bộ, đường sắt, cảng biển…), xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành, khai thác đồng bộ với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an, các cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn thành Đề án thành lập khu thương mại tự do thế hệ mới gắn với phát triển khu kinh tế Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, trình cấp có thẩm quyền trong tháng 3/2026.

Bộ Công an được giao chủ trì nghiên cứu, đề xuất phương án triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đi Hải Phòng, bảo đảm kết nối đồng bộ, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư dự án.

Luân Dũng
