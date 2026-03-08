Bamboo Airways gửi trao ngọt ngào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ

Nhân Quốc tế Phụ nữ 8/3, Bamboo Airways tổ chức hoạt động đặc biệt, gửi tặng những món quà trân trọng cùng thông điệp “You are ‘Bootiful’ - Bạn là nàng thơ xinh đẹp với Bamboo” đến các nữ hành khách đã luôn yêu thương và lựa chọn những cánh bay xanh.

Chuyến bay QH208 khởi hành từ TP.HCM đến Hà Nội nhân ngày dành riêng cho một nửa dịu dàng của thế giới, háo hức hơn thường lệ. Tập thể phi hành đoàn Bamboo Airways đã tận tay trao tặng các nữ hành khách những món quà xinh xắn kèm thiệp chúc mừng, thay cho lời bày tỏ yêu thương. Từng tấm thiệp nhỏ được xếp đặt nâng niu, từng món quà được gửi trao với sự chân thành đã thành công khiến tất cả các nữ hành khách có mặt trên chuyến bay đặc biệt ấy mỉm cười hạnh phúc.

Chị Bích Ngọc (Sơn Tây), một nữ hành khách trên chuyến bay bày tỏ sự cảm động và thích thú khi nhận phần quà bất ngờ từ các chàng trai tổ bay QH208. “Của cho không bằng cách cho, được các chàng trai Bamboo Airways dịu dàng tặng quà và chúc mừng trên mây thế này, mình rất xúc động. Cảm ơn Bamboo Airways đã tâm lý và quan tâm đến khách hàng chu đáo như vậy!”

Song song với hành trình lan tỏa niềm vui trên bầu trời, Bamboo Airways cũng tổ chức tặng quà cho hành khách nữ ở hai đầu cầu Hà Nội - TPHCM tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và sân bay quốc tế Nội Bài. Sự kiện nhằm tri ân phái đẹp, đồng thời bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất gửi đến những hành khách tin yêu và lựa chọn Bamboo Airways.

Tại nhà ga T3 Tân Sơn Nhất (TP.Hồ Chí Minh), các đại diện mặt đất của Bamboo Airways đã trực tiếp gửi trao những phần quà ngọt ngào cùng lời chúc tốt đẹp đến hành khách nữ ngay tại khu vực làm thủ tục và cửa ra tàu bay. Những nụ cười rạng rỡ, sự nhiệt tình háo hức của hành khách đã tạo nên những khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ ngay trước giờ khởi hành.

Từ đầu cầu Hà Nội, tại phòng chờ Thương gia First Lounge by Bamboo Airways, các nữ hành khách cũng được đội ngũ nhân viên Bamboo Airways chào đón bằng những phần quà ý nghĩa.

“Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Bamboo Airways xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến một nửa xinh đẹp của thế giới. Chúng tôi hy vọng mỗi hành trình bay cùng Bamboo Airways không chỉ là một chuyến đi, mà còn là khoảnh khắc đáng nhớ, nơi quý khách cảm nhận được sự quan tâm, trân trọng và niềm vui trọn vẹn. Cảm ơn sự tin yêu của quý khách và rất mong tiếp tục được phục vụ quý khách trên những cánh bay xanh”, đại diện Bamboo Airways chia sẻ.

Trong suốt 7 năm cất cánh, Bamboo Airways luôn chú trọng gìn giữ và phát huy văn hóa dịch vụ tận tâm, hiếu khách ở tất cả các điểm chạm. Trên bầu trời là đoàn chiêu đãi viên, dưới mặt đất là các đại diện của Hãng thuộc bộ phận Dịch vụ mặt đất. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận giúp mang đến cho hành khách những trải nghiệm dịch vụ thân thiện, chuyên nghiệp và đáng nhớ trong mỗi hành trình bay.

Cùng với đó, thay lời tri ân đến phái đẹp, Bamboo Airways triển khai chương trình ưu đãi giá vé hấp dẫn chỉ từ 83.000VNĐ và 183.000VNĐ giá vé cơ bản/khách/chặng, áp dụng trên toàn mạng bay nội địa của Hãng. Bên cạnh đó, hành khách còn có cơ hội nhận ưu đãi giảm tới 16% giá vé cơ bản/khách/chặng trên các chặng bay Hà Nội/Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh - Quy Nhơn.

Đối với các chặng bay nội địa còn lại, Bamboo Airways áp dụng mức giảm 8% giá vé cơ bản/khách/chặng. Chương trình được triển khai trong thời gian từ nay đến hết ngày 10/3/2026, áp dụng trên tất cả các kênh phân phối vé chính thức của Hãng.