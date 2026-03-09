Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Công ty hàng không có nữ chủ tịch 31 tuổi

Duy Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngoài việc giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật tại Công ty CP Hàng không Hải Âu, bà Bùi Ngọc Bích Phương còn là Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Masterise Retail Hà Nội.

Công ty CP Hàng không Hải Âu vừa có thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, bà Bùi Ngọc Bích Phương (31 tuổi) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật tại Hàng không Hải Âu, thay cho ông Trần Trọng Minh năm nay 27 tuổi.

Công ty CP Hàng không Hải Âu thành lập từ giữa năm 2011, thuộc Thiên Minh Group, do ông Trần Trọng Kiên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Đáng chú ý, từ ngày 1/4, Hàng không Hải Âu sẽ ngừng khai thác dịch vụ thủy phi cơ ngắm cảnh vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), khép lại hơn 1 thập kỷ vận hành loại hình du lịch hàng không đặc thù tại Việt Nam. Phía doanh nghiệp cho biết, quyết định dừng dịch vụ xuất phát từ việc điều chỉnh định hướng kinh doanh trong giai đoạn tới.

2.jpg
Công ty CP Hàng không Hải Âu có nữ chủ tịch 31 tuổi.

Được biết, ngoài chức vụ mới tại Hàng không Hải Âu, bà Phương còn giữ vai trò Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Masterise Retail Hà Nội. Doanh nghiệp này thành lập tháng 8/2025, thuộc sở hữu Công ty TNHH Dịch vụ Khách sạn Masterise Hotels - một doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Tập đoàn Masterise.

Tháng 2 năm nay, Tập đoàn Masterise thành lập Công ty Hạ tầng Hàng không Masterise, có trụ sở chính tại Bắc Ninh và vốn điều lệ hơn 35.000 tỷ. Sau đó, công ty này tiếp tục được tăng vốn lên khoảng 40.312 tỷ đồng.

Tập đoàn Masterise Group đang là chủ đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với tổng vốn hơn 196.000 tỷ đồng, chia thành 2 giai đoạn đầu tư. Công suất dự kiến của sân bay Gia Bình vào năm 2030 khoảng 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa. Sân bay này có thể tăng công suất lên 50 triệu khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa vào năm 2050.

Duy Quang
#nữ doanh nhân 31 tuổi #nữ doanh nhân #chủ tịch công ty hàng không #chủ tịch #công ty hàng không #Hội đồng quản trị #Người đại diện pháp luật #Công ty CP Hàng không Hải Âu #bà Bùi Ngọc Bích Phương #Công ty TNHH MTV Masterise Retail Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục