Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Tây Ninh:

Nam du khách gặp nạn trên đường trekking núi Bà Đen

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một nam du khách gặp nạn khi leo núi tại khu vực trụ điện số 98 trên tuyến đường Cột Điện, núi Bà Đen, Tây Ninh đã được lực lượng cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng tiếp cận, sơ cứu và đưa xuống núi an toàn để chuyển đến bệnh viện điều trị.

Ngày 9/3, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen (Tây Ninh) cho biết lực lượng cứu nạn - cứu hộ vừa kịp thời hỗ trợ một nam du khách gặp tai nạn khi trekking trên tuyến đường Cột Điện.

Theo thông tin ban đầu, sự cố xảy ra sáng 8/3. Trong lúc leo núi, nam du khách bất ngờ trượt ngã tại khu vực trụ điện số 98 do địa hình dốc và nhiều đá gồ ghề. Cú ngã mạnh khiến nạn nhân bị đa chấn thương, trong đó nghiêm trọng nhất là gãy xương đòn, không thể tự di chuyển.

du-khach.jpg
Lực lượng cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng tiếp cận, sơ cứu và đưa người bị nạn xuống núi an toàn để chuyển đến bệnh viện điều trị.

Nhận được tin báo, đội cứu hộ nhanh chóng băng rừng tiếp cận hiện trường. Lực lượng y tế tiến hành sơ cứu, cố định vết thương và sử dụng cáng chuyên dụng đưa nạn nhân xuống núi an toàn. Sau đó, du khách được chuyển đến bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Tuyến đường Cột Điện trên núi Bà Đen được nhiều người yêu thích trekking lựa chọn, đặc biệt là người mới bắt đầu. Cung đường này đi qua 117 cột điện, với thời gian chinh phục khoảng 4 giờ, kết hợp giữa các bậc thang đá và những đoạn dốc tự nhiên.

Hành trình không chỉ thử thách thể lực mà còn mang đến cơ hội hòa mình vào cảnh quan thiên nhiên của vùng đất Tây Ninh. Tuy vậy, địa hình núi cao với nhiều đoạn dốc đứng và đá gồ ghề tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu du khách thiếu chuẩn bị hoặc chủ quan.

Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen khuyến cáo du khách tuân thủ các quy định an toàn khi leo núi, như sử dụng giày trekking phù hợp, mang theo gậy hỗ trợ và đi đúng lộ trình quy định. Du khách cần chú ý quan sát khi di chuyển, tránh chạy nhảy tại các đoạn dốc nguy hiểm, đồng thời không tự ý rẽ vào các lối mòn ngoài tuyến để hạn chế rủi ro và tránh gây khó khăn cho lực lượng cứu hộ khi xảy ra sự cố.

Hữu Huy
#Núi Bà Đen #trekking #cứu hộ #du khách #an toàn

Xem thêm

Cùng chuyên mục