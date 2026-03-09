Tây Ninh: Nam du khách gặp nạn trên đường trekking núi Bà Đen

TPO - Một nam du khách gặp nạn khi leo núi tại khu vực trụ điện số 98 trên tuyến đường Cột Điện, núi Bà Đen, Tây Ninh đã được lực lượng cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng tiếp cận, sơ cứu và đưa xuống núi an toàn để chuyển đến bệnh viện điều trị.

Ngày 9/3, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen (Tây Ninh) cho biết lực lượng cứu nạn - cứu hộ vừa kịp thời hỗ trợ một nam du khách gặp tai nạn khi trekking trên tuyến đường Cột Điện.

Theo thông tin ban đầu, sự cố xảy ra sáng 8/3. Trong lúc leo núi, nam du khách bất ngờ trượt ngã tại khu vực trụ điện số 98 do địa hình dốc và nhiều đá gồ ghề. Cú ngã mạnh khiến nạn nhân bị đa chấn thương, trong đó nghiêm trọng nhất là gãy xương đòn, không thể tự di chuyển.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng tiếp cận, sơ cứu và đưa người bị nạn xuống núi an toàn để chuyển đến bệnh viện điều trị.

Nhận được tin báo, đội cứu hộ nhanh chóng băng rừng tiếp cận hiện trường. Lực lượng y tế tiến hành sơ cứu, cố định vết thương và sử dụng cáng chuyên dụng đưa nạn nhân xuống núi an toàn. Sau đó, du khách được chuyển đến bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Tuyến đường Cột Điện trên núi Bà Đen được nhiều người yêu thích trekking lựa chọn, đặc biệt là người mới bắt đầu. Cung đường này đi qua 117 cột điện, với thời gian chinh phục khoảng 4 giờ, kết hợp giữa các bậc thang đá và những đoạn dốc tự nhiên.

Hành trình không chỉ thử thách thể lực mà còn mang đến cơ hội hòa mình vào cảnh quan thiên nhiên của vùng đất Tây Ninh. Tuy vậy, địa hình núi cao với nhiều đoạn dốc đứng và đá gồ ghề tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu du khách thiếu chuẩn bị hoặc chủ quan.

Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen khuyến cáo du khách tuân thủ các quy định an toàn khi leo núi, như sử dụng giày trekking phù hợp, mang theo gậy hỗ trợ và đi đúng lộ trình quy định. Du khách cần chú ý quan sát khi di chuyển, tránh chạy nhảy tại các đoạn dốc nguy hiểm, đồng thời không tự ý rẽ vào các lối mòn ngoài tuyến để hạn chế rủi ro và tránh gây khó khăn cho lực lượng cứu hộ khi xảy ra sự cố.