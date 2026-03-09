Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Chốt số phận máy bay Boeing bị 'bỏ rơi' ở Nội Bài gần 20 năm

Lộc Liên
TPO - Bộ Xây dựng vừa quyết định giao chiếc máy bay Boeing B727-200 từng bị bỏ lại nhiều năm tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho Học viện Hàng không Việt Nam quản lý, sử dụng làm mô hình phục vụ đào tạo.

Theo quyết định của Bộ Xây dựng, máy bay B727-200 - được xác định là tài sản cố định đặc thù - sẽ được giao cho Học viện Hàng không Việt Nam (đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Xây dựng) quản lý và khai thác theo quy định. Việc bàn giao nhằm sử dụng chiếc máy bay này làm mô hình, giáo cụ phục vụ đào tạo chuyên ngành hàng không.

Trước đó, chiếc máy bay đã được cơ quan có thẩm quyền giao cho Cục Hàng không Việt Nam xử lý. Theo quyết định, Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) có trách nhiệm tổ chức bàn giao tàu bay cho Học viện Hàng không Việt Nam.

Sau khi tiếp nhận, Học viện phải thực hiện đầy đủ các thủ tục quản lý tài sản công như mở sổ theo dõi, hạch toán, tính hao mòn tài sản, đăng ký và báo cáo theo quy định pháp luật.

Máy bay Boeing 727-200 của Hãng hàng không Royal Khmer Airlines. Ảnh: CNQ.

Theo Cục HKVN, chiếc Boeing B727-200 từng thuộc sở hữu của Hãng hàng không Royal Khmer Airlines (Campuchia), đỗ tại sân bay Nội Bài từ ngày 1/5/2007. Hơn một năm sau, máy bay bị xóa đăng ký quốc tịch Campuchia và phía Campuchia cho phép Việt Nam xử lý theo quy định pháp luật.

Trong nhiều năm qua, chiếc máy bay bị bỏ lại tại Nội Bài thu hút sự quan tâm của nhiều cơ quan, đơn vị. Bộ Công an từng đề xuất sử dụng làm phương tiện phục vụ diễn tập chống khủng bố; Cảng hàng không quốc tế Nội Bài muốn khai thác cho công tác huấn luyện phòng cháy chữa cháy và đảm bảo an ninh; Bộ Tư lệnh Đặc công cũng từng đề xuất cơ chế tiếp cận phục vụ huấn luyện.

Thậm chí, có doanh nghiệp từng đề xuất “đổi” bánh kẹo, rượu bia để lấy chiếc Boeing 727-200 với giá trị khoảng 3 tỷ đồng.

Trước đó, Bộ Tài chính cũng đã có văn bản góp ý với Bộ Xây dựng về phương án xử lý chiếc máy bay bị bỏ rơi nhiều năm tại Nội Bài (theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà), nhằm sớm đưa tài sản công đang “đắp chiếu” vào khai thác hiệu quả.

Lộc Liên
