Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Khánh Hòa:

Đẹp lịm tim hoàng hôn ở cánh đồng điện gió

Hiếu Duy - Dương Triều - Công Hướng

TPO - Dưới ánh hoàng hôn vàng rực, những cánh quạt gió tại Khánh Hòa hiện lên đầy mê hoặc, biến vùng đất nắng gió thành điểm dừng chân không thể bỏ qua trên hành trình khám phá dải đất miền Trung.

VIDEO: Ngắm cánh đồng điện gió bạt ngàn ở vùng đất nắng gió Khánh Hoà.
tp-dien-gio00005.jpg
Từ các tuyến đường ven biển và quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh thuộc Khánh Hòa (tỉnh Ninh Thuận cũ), du khách dễ dàng bắt gặp những “cánh đồng tua-bin” khổng lồ trải dài trên các triền đồi, cánh đồng lúa xanh mướt.
tp-dien-gio00012.jpg
Hàng trăm trụ turbine cao hàng chục mét xếp thành hàng dài, cánh quạt quay chậm rãi trong gió, tạo nên khung cảnh vừa hiện đại vừa phóng khoáng.
tp-dien-gio00006.jpg
tp-dien-gio00008.jpg
tp-dien-gio00004.jpg
Một trong những khu vực nổi bật là quanh Đầm Nại, nơi nhiều turbine gió nằm sát cánh đồng và đường ven biển. Từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm những trụ turbine trắng nổi bật giữa nền trời xanh và khung cảnh đồng ruộng rộng lớn.
tp-dien-gio00013.jpg
Gần khu vực này còn có điểm check-in quen thuộc của du khách là “cây cô đơn” – cây xanh đứng tách biệt giữa cánh đồng, phía sau là hàng loạt turbine gió trải dài đến tận chân trời.
tp-dien-gio00017.jpg
tp-dien-gio00016.jpg
Khung cảnh giản dị nhưng ấn tượng khiến nơi đây trở thành địa điểm chụp ảnh được nhiều người tìm đến.
tp-dien-gio00014.jpg
tp-dien-gio00018.jpg
tp-dien-gio00001.jpg
Không chỉ riêng đầm Nại, các cánh đồng điện gió còn xuất hiện ở nhiều địa phương khác của tỉnh Khánh Hòa mới, đặc biệt tại những khu vực ven biển có điều kiện gió mạnh và ổn định. Các dự án điện gió quy mô lớn của nhiều doanh nghiệp đã tạo nên những “cánh đồng tua-bin” bạt ngàn, trở thành nét cảnh quan đặc trưng của vùng đất nắng gió.
tp-dien-gio00002.jpg
tp-dien-gio00004.jpg
Thời điểm đẹp nhất để tham quan là sáng sớm hoặc chiều muộn, khi ánh nắng dịu phủ lên những cánh quạt gió khổng lồ. Nhiều du khách dừng xe bên đường để ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng không gian rộng mở của vùng duyên hải.
tp-dien-gio00009.jpg
Nhờ khung cảnh độc đáo và khác lạ, những cánh đồng điện gió đang dần trở thành điểm tham quan mới trong hành trình khám phá phía nam Khánh Hòa, bên cạnh các bãi biển, làng chài và những cung đường ven biển nổi tiếng.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 - năm 2026 sẽ diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27 - 29/3/2026, mang theo thông điệp giàu cảm hứng: “Đón ánh bình minh”. “Đón ánh bình minh” không chỉ là hình ảnh mặt trời ló rạng, mà là biểu tượng của khởi đầu, niềm tin và khát vọng vươn lên của Việt Nam trong hành trình đổi mới. Với Khánh Hòa - mảnh đất đón bình minh sớm nhất Tổ quốc, đặc biệt là Trường Sa - thông điệp càng mang ý nghĩa thiêng liêng: Khẳng định chủ quyền biển đảo và niềm tự hào dân tộc đồng thời đánh dấu một thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế - du lịch - khoa học biển của cả nước.

Hiếu Duy - Dương Triều - Công Hướng
#điện gió #năng lượng sạch #Tiền Phong Marathon #Marathon #Giải Vô địch Quốc gia Marathon #Vô địch Marathon Quốc gia #Báo Tiền Phong #Khánh Hoà #Nha Trang #Ninh Thuận #Runner #Đón ánh bình minh

Xem thêm

Cùng chuyên mục