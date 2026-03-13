38 năm Gạc Ma: Mãi không quên những người nằm lại phía chân trời

TPO - Tròn 38 năm kể từ Sự kiện Gạc Ma 1988, ký ức về trận chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo vẫn còn in đậm trong lòng nhiều thế hệ người Việt. Ngày 14/3/1988, tại bãi đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đảo.

Video: Các đoàn đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Sáng 13/3, con đường ven biển dẫn vào Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa ngập tràn ánh nắng. Gió từ vịnh Cam Ranh thổi vào mang theo vị mặn của biển, len qua những hàng dừa và bàng vuông đang khẽ rung trong gió.

Các đoàn đến viếng các anh hùng liệt sĩ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Bên trong khuôn viên rộng hơn 2ha, không gian tĩnh lặng. Tiếng bước chân của những đoàn người đến viếng hòa cùng tiếng gió biển tạo nên bầu không khí trang nghiêm. Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma là công trình tri ân 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong sự kiện Gạc Ma ngày 14/3/1988 khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Công trình nằm trên bán đảo Cam Ranh, hướng ra Biển Đông – nơi những người lính năm ấy đã ngã xuống giữa trùng khơi.

Điểm nhấn nổi bật của khu tưởng niệm là tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời”, tái hiện hình ảnh các chiến sĩ nắm chặt tay nhau thành vòng tròn bảo vệ lá cờ Tổ quốc. Hình tượng này được lấy cảm hứng từ “vòng tròn bất tử” của những người lính Hải quân tại bãi đá Gạc Ma năm 1988.

Trung tá Hà Văn Tý, Phó Chính ủy Lữ đoàn tàu ngầm 189 dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Ông Đặng Ngọc Tùng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chia sẻ rằng dù đã nhiều lần đến khu tưởng niệm, nhưng mỗi lần trở lại, trong ông vẫn dâng trào cảm xúc.

Ông cho biết, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khởi công xây dựng vào năm 2015 trên diện tích khoảng 2,5ha và hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2017. Kinh phí xây dựng được huy động từ sự đóng góp của đoàn viên, người lao động, doanh nghiệp và nhân dân trong, ngoài nước.

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma nằm trên ngọn đồi hướng ra Biển Đông.

Theo ông Tùng, việc xây dựng khu tưởng niệm xuất phát từ mong muốn có một không gian thiêng liêng để gia đình, thân nhân các liệt sĩ và đồng bào cả nước đến thăm viếng, tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ biển đảo và thềm lục địa của Tổ quốc.

“Khu tưởng niệm này giống như một bảo tàng sống về quá trình bảo vệ chủ quyền biển đảo của lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam. Đây cũng là công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ mai sau, đặc biệt là các em học sinh về tinh thần chiến đấu, hy sinh bất khuất của người lính hải quân trước mọi kẻ thù”, ông Tùng nói.

Các em học sinh thắp hương tưởng nhớ 64 anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đối với cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân – đơn vị đang trực tiếp quản lý, bảo vệ quần đảo Trường Sa – lễ dâng hương tại khu tưởng niệm không chỉ là hoạt động tri ân mà còn là dịp nhắc nhở về trách nhiệm và sứ mệnh thiêng liêng của người lính biển.

Trung tá Hà Văn Tý, Phó Chính ủy Lữ đoàn tàu ngầm 189, chia sẻ mỗi lần đến dâng hương tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ, trong lòng mỗi cán bộ, chiến sĩ đều dâng trào niềm xúc động và lòng biết ơn sâu sắc.

“Là đơn vị đặc biệt tinh nhuệ của Hải quân nhân dân Việt Nam, chúng tôi xin hứa với anh linh các anh hùng liệt sĩ sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, Trung tá Hà Văn Tý khẳng định.

Trong những ngày này nhiều đoàn đã đến Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma để tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Cùng chung cảm xúc ấy, anh Cao Thành Huy, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, cho biết mỗi lần đứng trước tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời”, anh lại nghĩ đến những người lính trẻ năm xưa.

“Họ đứng giữa bãi san hô, biết rằng phía trước là hiểm nguy nhưng vẫn kiên quyết không rời vị trí. Là thế hệ trẻ hôm nay, chúng tôi nguyện sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh”, anh Huy chia sẻ.

38 năm đã trôi qua, trái tim người Việt hôm nay và mai sau sẽ mãi không quên sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ.

Tròn 38 năm đã trôi qua kể từ sự kiện Gạc Ma 1988, nhưng ký ức về buổi sáng tháng Ba năm ấy vẫn như còn nguyên vẹn giữa biển trời Trường Sa. Trên bãi đá san hô giữa trùng khơi, 64 người lính Hải quân Nhân dân Việt Nam đã nắm chặt tay nhau thành vòng tròn bảo vệ lá cờ Tổ quốc – một vòng tròn của lòng quả cảm và niềm tin không gì khuất phục. Họ đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại phía chân trời xanh thẳm những ước mơ còn dang dở.

Học sinh ở phường Nam Nha Trang đến thắp hương tại khu mộ gió tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

38 năm đã trôi qua, trái tim người Việt hôm nay và mai sau sẽ mãi không quên sự hy sinh ấy – một biểu tượng bất diệt của lòng yêu nước, của ý chí kiên cường bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.