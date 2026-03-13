Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Điểm bầu cử đặc biệt dành cho hơn 580 cử tri ở Huế

Ngọc Văn
TPO - Tại TP. Huế, một điểm bầu cử đặc biệt được bố trí tại Trại tạm giam Công an TP. Huế nhằm bảo đảm quyền bầu cử cho hơn 580 công dân bị tạm giữ, tạm giam. Công tác chuẩn bị được triển khai chặt chẽ, đúng quy định, vừa bảo đảm an ninh, vừa tạo điều kiện để các cử tri đặc thù thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, cùng với các khu vực bầu cử trên địa bàn, TP. Huế đã bố trí một điểm bỏ phiếu đặc biệt tại Trại tạm giam Công an TP. Huế.

diem-bc-dac-biet-o-hue-3.jpg
Lãnh đạo Công an TP. Huế kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Trại tạm giam Công an thành phố.

Theo rà soát, hiện có hơn 580 người bị tạm giữ, tạm giam tại trại và các phân trại trực thuộc sẽ thực hiện quyền bầu cử tại đây. Để bảo đảm quyền cử tri theo quy định của pháp luật, điểm bỏ phiếu được tổ chức Trại tạm giam Công an TP. Huế, với kế hoạch cụ thể phù hợp điều kiện thực tế của cơ sở giam giữ.

Do số lượng cử tri tại trại thường xuyên biến động, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, chỉnh lý danh sách cử tri, tránh trùng lặp hoặc bỏ sót. Danh sách sẽ được chốt trước thời điểm diễn ra bầu cử toàn quốc 24 giờ theo quy định.

diem-bc-dac-biet-o-hue-1.jpg
Phổ biến quy định về phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ cho cử tri bị tạm giam, tạm giữ tại Trại tạm giam Công an TP. Huế.

Bên cạnh đó, danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được niêm yết tại từng buồng giam để các cử tri nghiên cứu. Các quy định của Luật Bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, quy trình bỏ phiếu… cũng được phổ biến đầy đủ đến người bị tạm giữ, tạm giam.

Thiếu tá Lê Viết Phương - Phó Trưởng Trại tạm giam Công an TP. Huế cho biết, đơn vị tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để người bị tạm giữ, tạm giam hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong bầu cử. Thông qua các buổi sinh hoạt chung, cán bộ quản giáo trực tiếp giải thích quy trình bỏ phiếu, cách ghi phiếu và nguyên tắc bỏ phiếu kín nhằm bảo đảm mỗi lá phiếu được thực hiện đúng quy định, khách quan, minh bạch.

diem-bc-dac-biet-o-hue-4.jpg
Cán bộ công an thông tin đến người bị tạm giữ, tạm giam về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử.

Theo quy định của pháp luật, dù bị hạn chế một số quyền công dân, người bị tạm giữ, tạm giam vẫn được thực hiện quyền bầu cử. Bên cạnh khu vực bỏ phiếu tập trung tại Trại tạm giam, tổ bầu cử cũng sẽ sử dụng thùng phiếu lưu động đưa đến từng buồng giam để các cử tri thực hiện quyền của mình.

Đến nay, Trại tạm giam Công an TP. Huế đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ bầu cử. Đồng thời, đơn vị triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử; duy trì tuần tra, canh gác 24/24 giờ; kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện và đồ vật ra vào trại; bố trí lực lượng bảo vệ khu vực bỏ phiếu, nơi niêm yết danh sách ứng cử viên và hòm phiếu.

Ngọc Văn
