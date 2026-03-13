Tuổi trẻ Đồng Nai đến từng khu trọ công nhân tuyên truyền bầu cử

TPO - Song song với việc triển khai học tập và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang được các cấp bộ Đoàn tập trung đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, thiết thực.

Phát huy vai trò tuổi trẻ

Anh Nguyễn Minh Kiên - Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Nai cho biết, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 hiện các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ tăng cường theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai công tác tuyên truyền tại 100% cơ sở Đoàn, bảo đảm nội dung tuyên truyền đúng định hướng chính trị, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, thanh niên.

Phát huy tinh thần thanh niên xung kích, các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đồng loạt ra quân tuyên truyền lưu động về đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Để tạo sức lan tỏa rộng rãi, nhiều hình thức tuyên truyền sinh động sẽ được triển khai như tổ chức các đội tuyên truyền lưu động, các hoạt động cổ động trực quan tại khu dân cư, địa bàn đông công nhân, cũng như đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng số, mạng xã hội của tổ chức Đoàn.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền sẽ được chú trọng tại các khu công nghiệp, khu nhà trọ công nhân và các địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Thông qua các hoạt động tiếp cận trực tiếp, đoàn viên, thanh niên sẽ góp phần giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử, từ đó tích cực tham gia bỏ phiếu, lựa chọn những đại biểu xứng đáng.

Bên cạnh các hoạt động truyền thông, theo anh Nguyễn Minh Kiên, nhiều chương trình sinh hoạt chính trị cũng sẽ được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Các buổi sinh hoạt chi đoàn chuyên đề, diễn đàn “Thanh niên với Quốc hội”, các hành trình về nguồn, thăm các địa chỉ đỏ sẽ được triển khai rộng khắp, tạo môi trường để tuổi trẻ tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, truyền thống và trách nhiệm của mình đối với đất nước.

Tỉnh Đoàn Đồng Nai tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND đến nhiều lứa tuổi thanh, thiếu niên.

Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Nai thông tin thêm, các cấp bộ Đoàn cũng đặc biệt chú trọng theo dõi diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên và nhân dân. Qua đó kịp thời phát hiện, định hướng thông tin, đồng thời tăng cường đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc liên quan đến cuộc bầu cử, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giữ vững sự ổn định trong xã hội.

Cùng với đó, tổ chức Đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; quyền và nghĩa vụ của cử tri và người ứng cử; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử. Những nội dung này sẽ được truyền tải bằng nhiều hình thức dễ hiểu, gần gũi nhằm giúp cử tri, đặc biệt là cử tri trẻ, nắm bắt đầy đủ thông tin và tham gia bầu cử một cách chủ động, trách nhiệm.

Thanh niên chung tay bảo đảm bầu cử an toàn

Bên cạnh công tác tuyên truyền, việc phát huy vai trò của lực lượng thanh niên trong hỗ trợ tổ chức bầu cử cũng được xác định là một điểm nhấn quan trọng trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, các đội hình thanh niên tình nguyện sẽ tiếp tục được củng cố và mở rộng. Đoàn viên, thanh niên tham gia các đội hình này sẽ được tập huấn, trang bị thêm nhiều kỹ năng cần thiết như kỹ năng truyền thông, kỹ năng hướng dẫn cử tri, kỹ năng xử lý tình huống phát sinh trong ngày bầu cử.

Tỉnh Đoàn Đồng Nai tổ chức các cuộc thi tìm hiểu Pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thông qua ứng dụng số đến nhiều lứa tuổi thanh, thiếu niên.

Mục tiêu đặt ra là bảo đảm 100% điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh đều có sự tham gia hỗ trợ của lực lượng đoàn viên, thanh niên. Tại các điểm bầu cử, thanh niên tình nguyện sẽ tham gia hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy trình bỏ phiếu, hỗ trợ các cử tri cao tuổi, cử tri khuyết tật, đồng thời góp phần giữ gìn trật tự, tạo không khí phấn khởi, văn minh trong ngày hội của toàn dân.

Thông qua các hoạt động này, hình ảnh cử tri trẻ năng động, trách nhiệm và nhiệt huyết sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Sự tham gia tích cực của lực lượng thanh niên không chỉ góp phần hỗ trợ công tác tổ chức bầu cử mà còn khẳng định vai trò, vị trí của tuổi trẻ trong đời sống chính trị, xã hội của địa phương.

Đoàn viên, thanh niên tham gia tuyên truyền lưu động bằng xe máy đến người dân.

Với tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm, tuổi trẻ Đồng Nai đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong việc đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời, những hoạt động thiết thực của tổ chức Đoàn cũng góp phần quan trọng vào việc bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấpnhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật và thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.