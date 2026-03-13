Tạo điều kiện để sinh viên Đà Nẵng thực hiện quyền bầu cử

TPO - Các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng chủ động hỗ trợ công tác bầu cử của địa phương, tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên hiểu về quy trình bầu cử, nắm bắt thông tin các ứng cử viên và không lỡ hẹn với lần đầu thực hiện quyền bầu cử.

Giúp gen Z “soi” kỹ thông tin ứng cử viên

Những ngày này, tại khu vực sảnh ký túc xá Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng, sinh viên thường xuyên dừng lại trước bảng niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp để theo dõi thông tin, tiểu sử.

Bảng niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại sảnh ký túc xá trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng. Ảnh: Giang Thanh

Sau giờ học, Nguyễn Huỳnh Phương Vy (SV năm 3 khoa Quản trị Kinh doanh) cùng bạn bè dành thời gian tìm hiểu kỹ về chương trình hành động cũng như quá trình công tác của từng ứng cử viên trước ngày bầu cử.

Lần đầu tiên được thực hiện quyền bầu cử nên Vy dành nhiều thời gian để tìm hiểu về quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu và thông tin các ứng cử viên.

“Ở ký túc xá có bảng niêm yết, bên cạnh đó, còn chiếu video hướng dẫn đầy đủ về ngày bầu cử nên tôi và các bạn tranh thủ những lúc rảnh rỗi để xem, tìm hiểu về ngày bầu cử. Bên cạnh đó, nhà trường cũng có nhiều hoạt động tuyên truyền qua đa dạng các kênh, giúp sinh viên chúng tôi nắm chắc các thông tin để có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt”, Vy kể.

Phương Vy (bên trái) cùng các bạn tìm hiểu thông tin các ứng cử viên.

Để tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên thực hiện quyền bầu cử, trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng cũng niêm yết danh sách ứng cử viên và danh sách cử tri từ rất sớm.

Bảng thông tin được đặt ở sân ký túc xá luôn thu hút đông đảo sinh viên đến theo dõi thông tin, thảo luận về các ứng cử viên. Bên cạnh đó, Đoàn trường ĐH Sư phạm cũng tích cực tuyên truyền, hướng dẫn sinh viên tìm hiểu thông tin về cuộc bầu cử qua các kênh chính thống trên mạng xã hội, Internet.

Cử tri trẻ dành thời gian theo dõi thông tin về các ứng cử viên trong khuôn viên ký túc xá ĐH Sư phạm

Đối với sinh viên học tập xa nhà, không thể về quê bỏ phiếu trong ngày bầu cử, việc chuyển đổi địa điểm bỏ phiếu chỉ bằng vài thao tác chạm điện thoại giúp sinh viên thuận tiện, dễ dàng thực hiện quyền bầu cử.

Theo anh Đỗ Đinh Dân - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng, nhà trường đã thông tin đầy đủ về thời gian, địa điểm bỏ phiếu cũng như hướng dẫn sinh viên các thủ tục cần thiết để được đưa vào danh sách cử tri tại nơi đang sinh sống.

“Đa phần sinh viên đều lần đầu tham gia bầu cử nên chúng tôi chú trọng tuyên truyền bằng các hình thức, tận dụng tốt các công cụ số, mạng xã hội để giúp các em hiểu rõ ý nghĩa của quyền bầu cử, quy trình bỏ phiếu và các nguyên tắc khi tham gia bầu cử”, anh Dân nói.

Sinh viên chủ động tìm hiểu thông tin về cuộc bầu cử cũng như được hướng dẫn để đăng ký bỏ phiếu tại địa phương đang theo học.

Hòa nhịp cùng ngày hội non sông

TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế – ĐH Đà Nẵng, cho biết Với hơn 15.000 sinh viên đang theo học, nhà trường đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền từ sớm, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chính trị đầu khóa, cuối khóa, sinh hoạt lớp và hoạt động của giáo viên chủ nhiệm.

Sinh viên theo dõi video hướng dẫn trực quan quy trình bầu cử, cách bỏ phiếu.

Ngoài tuyên truyền, nhà trường cũng phối hợp với địa phương rà soát, lập danh sách cử tri và hỗ trợ sinh viên đăng ký nơi bỏ phiếu. Đối với những sinh viên ở xa không thể trở về địa phương, nhà trường tạo điều kiện để các em thực hiện quyền bầu cử tại nơi đang học tập.

Đáng chú ý, năm nay, sinh viên của trường sẽ tham gia bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu của địa phương thay vì tổ chức ngay trong khuôn viên trường như trước. Trong đó, với 618 sinh viên đang sinh sống ở ký túc xá, nhà trường chủ động phối hợp với đơn vị bầu cử để niêm yết danh sách ứng cử viên và danh sách cử tri tại đây, giúp sinh viên thuận tiện tìm hiểu thông tin.

Theo TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh, trong ngày bầu cử, nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện để sinh viên tham gia bầu cử tại địa phương thuận lợi nhất, đảm bảo các em đều được thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri, có những lá phiếu bầu sáng suốt, lựa chọn ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho tiếng nói của nhân dân.

Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng chú trọng tuyên truyền, thông tin cho sinh viên về ngày hội non sông.

Tương tự, Trường ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng cũng triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền và hỗ trợ sinh viên trong công tác bầu cử. Đối với sinh viên đang sinh sống tại ký túc xá, nhà trường phối hợp với UBND phường Liên Chiểu niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên và tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về quyền bầu cử.

Theo PGS.TS Huỳnh Phương Nam - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa, trường đã triển khai các hoạt động để tuyên truyền, vận động sinh viên tích cực tham gia bầu cử cũng như sắp xếp thời gian học tập, công tác và các hoạt động hợp lý trong ngày bầu cử, tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên thực hiện quyền bầu cử.

Đối với sinh viên đang sinh sống tại ký túc xá, các thầy cô cũng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn sinh viên đăng ký thay đổi địa chỉ bỏ phiếu trên VNeID qua các nhóm Zalo cộng đồng, hệ thống loa phát thanh, các văn bản thông báo...

“Với sự chuẩn bị chu đáo của nhà trường cùng tinh thần chủ động tìm hiểu của các cử tri trẻ Bách khoa, ngày bầu cử 15/3 tới đây sẽ là nơi mỗi lá phiếu của tuổi trẻ góp phần lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân”, PGS.TS Huỳnh Phương Nam nói.