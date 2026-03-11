Phố biển Đà Nẵng rực cờ hoa, sẵn sàng cho ngày hội non sông

TPO - Những ngày này, các tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn TP. Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa, pano, khẩu hiệu... chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Công tác chuẩn bị tại các xã, phường đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội non sông.
Trên các tuyến đường trung tâm như: Nguyễn Văn Linh, Bạch Đằng, đường 2/9, Trần Phú…, cờ hoa, pano, biểu ngữ chào mừng cuộc bầu cử được treo trang trọng, tạo nên diện mạo rực rỡ cho phố biển Đà Nẵng. Ảnh: Giang Thanh
Không khí hướng về ngày hội bầu cử lan tỏa từ các trụ sở cơ quan, khu dân cư đến từng tuyến đường, thể hiện sự quan tâm và kỳ vọng của người dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Tại phường Hải Châu, từ đầu tháng 3, danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND phường, danh sách cử tri đã được niêm yết tại các khu dân cư để cử tri theo dõi.
Được biết, phường Hải Châu có 10 đơn vị bầu cử với 43 điểm bỏ phiếu. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị các điểm bỏ phiếu đã hoàn tất, từ cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết đến các bảng niêm yết thông tin, hướng dẫn bầu cử...
Phường Hòa Khánh cũng đang gấp rút hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.
Là địa bàn tập trung nhiều sinh viên, công nhân, địa phương có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức bầu cử, ứng dụng công nghệ trong các khâu để đảm bảo cử tri nắm bắt thông tin thuận tiện.
Các bảng niêm yết danh sách cử tri được tích hợp thêm mã QR để người dân tra cứu thông tin và góp ý trực tuyến.
Tại các khu vực tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số của thành phố, công tác chuẩn bị cho ngày hội bầu cử đang được triển khai chu đáo. Khu vực bỏ phiếu số 25 của phường Hải Vân được đặt tại nhà gươl tổ dân phố Tà Lang. Mái nhà gươl truyền thống của đồng bào Cơ Tu được “khoác áo mới” với cờ hoa, biểu ngữ…
Khu vực này có 616 cử tri, phần lớn là đồng bào Cơ Tu của hai tổ dân phố Tà Lang và Giàn Bí. Những ngày qua, bà con thường xuyên đến nhà gươl để theo dõi thông tin về cuộc bầu cử và tìm hiểu về các ứng cử viên.
Bà Nguyễn Thị Thảo (
bên phải, người Cơ Tu ở thôn Tà Lang) mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống của bà con vùng sâu vùng xa, hỗ trợ phát triển kinh tế, tạo việc làm và đặc biệt là chính sách giáo dục dành cho con em đồng bào.
"Chúng tôi đã tích cực tuyên truyền, vận động và thông tin rộng rãi đến cử tri. Đến thời điểm hiện tại, các công tác chuẩn bị đều đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày bầu cử”, ông Đinh Văn Cư - Bí thư Chi bộ tổ dân phố Tà Lang, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 25 (phường Hải Vân) nói.
Những ngày này, xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm) rực rỡ sắc cờ, băng rôn, biểu ngữ… Không khí phấn khởi, hào hứng của ngày hội non sông len lỏi vào từng thôn đảo, từng ngõ nhỏ.
Trong đợt bầu cử này, xã đảo Tân Hiệp có 3 điểm bỏ phiếu đặt tại nhà văn hóa các thôn Bãi Hương, Bãi Làng và Bãi Ông.
Tại các điểm bầu cử, danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đã được niêm yết đầy đủ. Theo Ủy ban bầu cử xã Tân Hiệp, do đặc thù là xã đảo xa đất liền, công tác cập nhật danh sách cử tri được thực hiện rất kỹ lưỡng. Xã đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để trích xuất dữ liệu dân cư, sau đó, tiến hành rà soát thực tế từng hộ gia đình.
Theo Ủy ban Bầu cử TP. Đà Nẵng, Hội đồng Bầu cử Quốc gia ấn định thành phố có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu 14 đại biểu; 23 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố, bầu 76 đại biểu; 628 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã với 1.907 đại biểu được bầu và 1.784 khu vực bỏ phiếu tương ứng với 1.784 tổ bầu cử.