Phố biển Đà Nẵng rực cờ hoa, sẵn sàng cho ngày hội non sông

TPO - Những ngày này, các tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn TP. Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa, pano, khẩu hiệu... chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Công tác chuẩn bị tại các xã, phường đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội non sông.