Học sinh đồng bào Xơ Đăng vẽ tranh cổ động bầu cử

Những ngày này, hưởng ứng các hoạt động tuyên truyền hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, UBND xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) đã phát động nhiều hình thức cổ động trong cộng đồng. Trong đó, hoạt động vẽ tranh cổ động do học sinh trên địa bàn tham gia đã tạo nên không khí sôi nổi, thu hút đông đảo em nhỏ người đồng bào Xơ Đăng hưởng ứng.

Lãnh đạo xã Tu Mơ Rông hướng dẫn các em học sinh trường Tiểu học Kim Đồng vẽ tranh cổ động bầu cử.

Để giúp học sinh có thêm tư liệu sáng tác, lãnh đạo xã Tu Mơ Rông đã trực tiếp đến các trường học trò chuyện, kể cho các em nghe về không khí rộn ràng của những kỳ bầu cử trước đây, ý nghĩa của lá phiếu và niềm tự hào của đồng bào khi tự tay lựa chọn những đại biểu đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân. Từ những câu chuyện gần gũi ấy, nhiều em học sinh đã thể hiện sinh động hình ảnh ngày hội bầu cử qua từng nét vẽ.

Các giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng hướng dẫn các em học sinh vẽ tranh bầu cử.

Ghi nhận tại Trường Tiểu học Kim Đồng, trong giờ giải lao, nhiều học sinh Xơ Đăng tập trung tại thư viện để vẽ tranh cổ động. Giấy vẽ, bút màu được thầy cô chuẩn bị sẵn. Từng bức tranh dần hiện lên với hình ảnh thùng phiếu, người dân trong trang phục chỉnh tề đi bỏ phiếu, khung cảnh bà con nô nức tham gia ngày hội toàn dân.

Ngồi chăm chú bên bàn vẽ, em A Nhật Thiên Hưng (học sinh lớp 5A1) say sưa phác họa cảnh người dân đi bầu cử. Hoàn thiện bức tranh của mình, Hưng chia sẻ rằng em rất vui khi được tham gia hoạt động ý nghĩa này. Qua những câu chuyện của lãnh đạo xã và thầy cô, em hiểu thêm về ý nghĩa của ngày hội toàn dân đi bầu cử và mong bà con trong xã sẽ lựa chọn được những đại biểu tốt để giúp quê hương ngày càng phát triển.

Các em học sinh nô nức tham gia vẽ tranh.

Ông Võ Trung Mạnh - Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông chia sẻ, hoạt động vẽ tranh cổ động không chỉ tạo sân chơi sáng tạo cho học sinh mà còn góp phần lan tỏa không khí hướng về ngày hội bầu cử trong cộng đồng. Qua hoạt động này, các em dù còn nhỏ nhưng đã bước đầu hiểu được ý nghĩa, giá trị của ngày bầu cử và quyền làm chủ của người dân.

Những bức tranh của học sinh Trường tiểu học Kim Đồng.

Các tác phẩm tranh bầu cử do học sinh xã Tu Mơ Rông vẽ.

“Những bức tranh của các em sẽ được trưng bày tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn, góp phần tạo không khí phấn khởi, khích lệ và cổ vũ đồng bào Xơ Đăng tích cực tham gia ngày hội toàn dân đi bầu cử, đồng thời gieo mầm ý thức công dân và sự trân trọng đối với giá trị của lá phiếu cho thế hệ trẻ vùng cao”, ông Mạnh nói.