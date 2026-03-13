Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn”: Tăng cường tuyên dương các mô hình tình nguyện hiệu quả

TPO - Từ thực tiễn cơ sở tại ‘Đất Sen hồng’, các thủ lĩnh Đoàn tỉnh Đồng Tháp đã gửi gắm những hiến kế tâm huyết đến Trung ương Đoàn. Trong đó, tuổi trẻ Đồng Tháp kỳ vọng hình thành các không gian sáng tạo số, mô hình tình nguyện gắn liền với công nghệ, giúp thanh niên trở thành lực lượng nòng cốt trong kỷ nguyên số hóa.

Hình thành không gian sáng tạo số dành cho thanh niên

Anh Lê Hoàng Quyết – Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thanh niên có nhiều lợi thế về tri thức, khả năng tiếp cận công nghệ và tinh thần đổi mới sáng tạo. Anh Quyết đề xuất một số giải pháp gửi đến Trung ương Đoàn nhằm phát huy vai trò tiên phong, xung kích của thanh niên trong kỷ nguyên số.

Anh Lê Hoàng Quyết – Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp.

Trước hết, theo anh Quyết, Trung ương Đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái sáng tạo trẻ trên nền tảng số, kết nối thanh niên với các chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ, quỹ đầu tư khởi nghiệp. Thông qua các nền tảng trực tuyến, các ý tưởng sáng tạo của thanh niên ở địa phương, đặc biệt là khu vực nông thôn, có thể được chia sẻ, hỗ trợ và phát triển thành các mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đồng thời, cần hình thành các không gian sáng tạo số dành cho thanh niên tại địa phương để hỗ trợ thanh niên nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh và giải quyết các vấn đề của cộng đồng.

Thứ hai, cần phát động mạnh mẽ phong trào “Thanh niên tiên phong chuyển đổi số”, trong đó thanh niên đóng vai trò là lực lượng nòng cốt hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nhỏ tiếp cận các dịch vụ số, thương mại điện tử và các nền tảng công nghệ. Các đội hình thanh niên tình nguyện về chuyển đổi số cần được tổ chức thường xuyên, góp phần lan tỏa kỹ năng số trong cộng đồng.

Thứ ba, tổ chức Đoàn cần đổi mới phương thức tập hợp thanh niên trên môi trường số. Trung ương Đoàn có thể xây dựng các nền tảng số chung để kết nối đoàn viên, hội viên, qua đó tạo ra không gian tương tác, học tập, chia sẻ ý tưởng và triển khai các phong trào hành động cách mạng một cách linh hoạt, hiện đại và hấp dẫn hơn đối với thanh niên.

Ngoài ra, cần chú trọng trang bị cho thanh niên các kỹ năng số, kỹ năng sáng tạo và tư duy khởi nghiệp thông qua các chương trình đào tạo trực tuyến quy mô toàn quốc. “Khi được tạo điều kiện, định hướng và kết nối hiệu quả, thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên số”, anh Quyết chia sẻ.

Tình nguyện gắn với chuyển đổi số cộng đồng

Ở góc độ thủ lĩnh Đoàn cơ sở, với vai trò là Bí thư xã Đoàn Thạnh Phú, tỉnh Đồng Tháp, anh Võ Mạnh Lực nhận thấy, hoạt động tình nguyện của thanh niên hiện nay cần tiếp tục đổi mới, để vừa thiết thực với cộng đồng, vừa thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Anh Võ Mạnh Lực - Bí thư xã Đoàn Thạnh Phú, tỉnh Đồng Tháp.

Từ thực tiễn địa phương, anh Lực đề xuất, cần đẩy mạnh xây dựng mô hình “Tình nguyện gắn với chuyển đổi số cộng đồng”. Thanh niên có thể trở thành lực lượng nòng cốt hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn sử dụng các ứng dụng số, thanh toán không dùng tiền mặt và quảng bá sản phẩm nông nghiệp địa phương trên nền tảng số. Đây là lĩnh vực rất phù hợp với khả năng tiếp cận công nghệ nhanh của giới trẻ.

Cùng với đó, phát triển mạng lưới “Đội hình tình nguyện chuyên môn” theo từng lĩnh vực như nông nghiệp, môi trường, giáo dục, y tế cộng đồng. Mỗi đội hình tập hợp những đoàn viên có kiến thức, kỹ năng chuyên sâu để triển khai các hoạt động thiết thực, lâu dài thay vì chỉ thực hiện các hoạt động ngắn hạn theo chiến dịch.

Đoàn viên thanh niên hướng dẫn người dân chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, anh Lực mong Trung ương Đoàn xây dựng một nền tảng số kết nối hoạt động tình nguyện toàn quốc, nơi đoàn viên có thể đăng ký tham gia, chia sẻ ý tưởng, tìm kiếm nguồn lực và lan tỏa những mô hình hay. Điều này không chỉ giúp hoạt động tình nguyện trở nên chuyên nghiệp hơn mà còn tạo động lực để thanh niên sáng tạo, chủ động đề xuất sáng kiến.

Ngoài ra, Bí thư xã Đoàn Thạnh Phú kiến nghị, Trung ương Đoàn tăng cường cơ chế ghi nhận, tuyên dương các mô hình tình nguyện hiệu quả ở cơ sở, từ đó nhân rộng trong toàn quốc. Khi những việc làm nhỏ nhưng thiết thực của thanh niên được lan tỏa, phong trào tình nguyện sẽ ngày càng bền vững và có sức sống mạnh mẽ hơn.

“Tôi tin rằng, nếu được tổ chức linh hoạt, gắn với nhu cầu thực tiễn của cộng đồng và xu thế chuyển đổi số, hoạt động tình nguyện sẽ tiếp tục trở thành môi trường quan trọng để thanh niên rèn luyện, cống hiến và khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương, đất nước”, anh Lực nói.