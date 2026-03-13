Tuổi trẻ Quảng Trị góp sức vào ngày hội lớn của toàn dân

TPO - Những ngày này, từ trường học, khu dân cư đến các tuyến đường thôn xóm ở Quảng Trị, màu áo xanh thanh niên đang góp phần làm nóng không khí hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Khi lá phiếu trở thành câu chuyện của tuổi trẻ

Tại Trường THPT Đông Hà, một buổi sinh hoạt đặc biệt mang tên “Khi tôi 18 – Tuổi trẻ với bầu cử” đã thu hút sự quan tâm của nhiều học sinh lớp 12. Không khí diễn đàn sôi nổi với những câu hỏi, trao đổi và tình huống thực tế xoay quanh quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Các bạn trẻ Quảng Trị háo hức với ngày hội lớn của toàn dân.

Nhiều học sinh lần đầu tiên được tìm hiểu rõ ràng về quy trình bỏ phiếu, vai trò của đại biểu dân cử, cũng như ý nghĩa của mỗi lá phiếu đối với đời sống chính trị – xã hội.

Hồ Xuân Tú - học sinh lớp 12A2, chia sẻ, trước đây em chỉ nghe nói đến bầu cử qua sách vở và các bản tin thời sự. “Qua buổi sinh hoạt, em hiểu rằng lá phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của công dân. Là cử tri lần đầu, em rất mong chờ ngày được trực tiếp tham gia bầu cử” - Tú nói.

Không chỉ riêng Đông Hà, nhiều cơ sở Đoàn trong tỉnh đang triển khai các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn thanh niên, các cuộc tìm hiểu về bầu cử. Những nội dung tưởng chừng khô khan như quy trình bầu cử hay quyền và nghĩa vụ của cử tri được truyền tải bằng infographic, video ngắn, mã QR tra cứu tài liệu… giúp đoàn viên, thanh niên dễ tiếp cận và hứng thú tìm hiểu.

Câu chuyện bầu cử trở thành chủ đề quen thuộc của các bạn trẻ.

Từ những buổi sinh hoạt ấy, câu chuyện về lá phiếu và trách nhiệm công dân đang dần trở thành chủ đề quen thuộc trong đời sống của nhiều bạn trẻ.

Màu áo xanh trên từng thôn xóm

Rời không gian lớp học, tinh thần xung kích của tuổi trẻ tiếp tục lan tỏa ở các khu dân cư. Tại xã Nam Trạch, những ngày qua, hình ảnh đoàn viên thanh niên đến từng thôn, từng hộ gia đình để tuyên truyền về bầu cử đã trở nên quen thuộc với người dân.

Tinh thần xung kích của tuổi trẻ lan tỏa hầu khắp các khu dân cư trên địa bàn Quảng Trị.

Các đoàn viên tham gia rà soát danh sách cử tri, hỗ trợ niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên tại các điểm công cộng. Nhiều bạn trẻ còn trực tiếp hướng dẫn người dân tìm hiểu thông tin về bầu cử và vận động cử tri tham gia bỏ phiếu đầy đủ, đúng quy định.

Chị Dương Thị Hương Giang - Bí thư Đoàn xã Nam Trạch cho biết, việc tham gia hỗ trợ công tác bầu cử là dịp để đoàn viên thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. “Mỗi phần việc tuy nhỏ nhưng đều góp phần giúp công tác chuẩn bị bầu cử diễn ra thuận lợi hơn” - chị nói.

Ở vùng cao Tà Rụt, Đoàn xã triển khai mô hình “Tiếng loa thanh niên – tuyên truyền bầu cử”. Những chiếc loa phát thanh lưu động được đoàn viên mang theo đến các khu dân cư, truyền tải thông tin về ngày bầu cử bằng những lời tuyên truyền gần gũi, dễ hiểu.

Tinh thần bầu cử ở xã miền núi Tà Rụt.

Trong khi đó, tại xã Đông Trạch, những chiếc xe tuyên truyền mang theo cờ đỏ, băng rôn và loa phát thanh chạy dọc các tuyến đường thôn xóm. Giữa sắc cờ rực rỡ, hình ảnh đoàn viên trong màu áo xanh tình nguyện vừa tuyên truyền vừa trò chuyện với người dân đã tạo nên bầu không khí sôi nổi trước ngày hội bầu cử.

Tuổi trẻ giữ bình yên cho ngày hội lớn

Song song với hoạt động tuyên truyền, tuổi trẻ Công an tỉnh Quảng Trị cũng đang góp sức bảo đảm an ninh trật tự phục vụ cuộc bầu cử.

Tuổi trẻ Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức tuần tra ban đêm tại các điểm bỏ phiếu.

Tại nhiều địa bàn, mô hình “Tổ tuần tra thanh niên” được duy trì hiệu quả. Đoàn viên thanh niên Công an thường xuyên tổ chức tuần tra tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm, nhất là vào ban đêm, nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

Các đoàn viên còn phối hợp với lực lượng quân đội và chính quyền cơ sở triển khai phương án bảo vệ an ninh tại các khu vực bỏ phiếu, điểm niêm yết danh sách cử tri và ứng cử viên.

Không chỉ làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, tuổi trẻ Công an còn tham gia nhiều phần việc hỗ trợ cơ sở như chỉnh trang, trang trí điểm bầu cử, kiểm tra trang thiết bị phục vụ bầu cử hay hỗ trợ khắc phục những tuyến đường khó đi để cử tri thuận tiện di chuyển.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Đinh Trung Hiếu, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 là sự kiện chính trị quan trọng, vì vậy các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã chủ động triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền và sinh hoạt chính trị trong đoàn viên, thanh niên.

“Bên cạnh việc nâng cao nhận thức cho cử tri trẻ, tuổi trẻ Quảng Trị còn phát huy vai trò xung kích thông qua các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin và hướng dẫn cử tri tại các điểm bầu cử” - anh Đinh Trung Hiếu cho biết.

Sự nhiệt huyết, năng động của tuổi trẻ đang góp sức cho ngày hội lớn toàn dân.

Sự nhiệt huyết, năng động của tuổi trẻ không chỉ lan tỏa tinh thần trách nhiệm công dân trong cộng đồng mà còn góp phần để cuộc bầu cử sắp tới diễn ra dân chủ, an toàn và đúng pháp luật, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.