Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Tuổi trẻ Quảng Trị góp sức vào ngày hội lớn của toàn dân

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Những ngày này, từ trường học, khu dân cư đến các tuyến đường thôn xóm ở Quảng Trị, màu áo xanh thanh niên đang góp phần làm nóng không khí hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Khi lá phiếu trở thành câu chuyện của tuổi trẻ

Tại Trường THPT Đông Hà, một buổi sinh hoạt đặc biệt mang tên “Khi tôi 18 – Tuổi trẻ với bầu cử” đã thu hút sự quan tâm của nhiều học sinh lớp 12. Không khí diễn đàn sôi nổi với những câu hỏi, trao đổi và tình huống thực tế xoay quanh quyền và nghĩa vụ của cử tri.

img-0551.jpg
Các bạn trẻ Quảng Trị háo hức với ngày hội lớn của toàn dân.

Nhiều học sinh lần đầu tiên được tìm hiểu rõ ràng về quy trình bỏ phiếu, vai trò của đại biểu dân cử, cũng như ý nghĩa của mỗi lá phiếu đối với đời sống chính trị – xã hội.

Hồ Xuân Tú - học sinh lớp 12A2, chia sẻ, trước đây em chỉ nghe nói đến bầu cử qua sách vở và các bản tin thời sự. “Qua buổi sinh hoạt, em hiểu rằng lá phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của công dân. Là cử tri lần đầu, em rất mong chờ ngày được trực tiếp tham gia bầu cử” - Tú nói.

Không chỉ riêng Đông Hà, nhiều cơ sở Đoàn trong tỉnh đang triển khai các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn thanh niên, các cuộc tìm hiểu về bầu cử. Những nội dung tưởng chừng khô khan như quy trình bầu cử hay quyền và nghĩa vụ của cử tri được truyền tải bằng infographic, video ngắn, mã QR tra cứu tài liệu… giúp đoàn viên, thanh niên dễ tiếp cận và hứng thú tìm hiểu.

img-0550.jpg
Câu chuyện bầu cử trở thành chủ đề quen thuộc của các bạn trẻ.

Từ những buổi sinh hoạt ấy, câu chuyện về lá phiếu và trách nhiệm công dân đang dần trở thành chủ đề quen thuộc trong đời sống của nhiều bạn trẻ.

Màu áo xanh trên từng thôn xóm

Rời không gian lớp học, tinh thần xung kích của tuổi trẻ tiếp tục lan tỏa ở các khu dân cư. Tại xã Nam Trạch, những ngày qua, hình ảnh đoàn viên thanh niên đến từng thôn, từng hộ gia đình để tuyên truyền về bầu cử đã trở nên quen thuộc với người dân.

img-0548.jpg
Tinh thần xung kích của tuổi trẻ lan tỏa hầu khắp các khu dân cư trên địa bàn Quảng Trị.

Các đoàn viên tham gia rà soát danh sách cử tri, hỗ trợ niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên tại các điểm công cộng. Nhiều bạn trẻ còn trực tiếp hướng dẫn người dân tìm hiểu thông tin về bầu cử và vận động cử tri tham gia bỏ phiếu đầy đủ, đúng quy định.

Chị Dương Thị Hương Giang - Bí thư Đoàn xã Nam Trạch cho biết, việc tham gia hỗ trợ công tác bầu cử là dịp để đoàn viên thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. “Mỗi phần việc tuy nhỏ nhưng đều góp phần giúp công tác chuẩn bị bầu cử diễn ra thuận lợi hơn” - chị nói.

Ở vùng cao Tà Rụt, Đoàn xã triển khai mô hình “Tiếng loa thanh niên – tuyên truyền bầu cử”. Những chiếc loa phát thanh lưu động được đoàn viên mang theo đến các khu dân cư, truyền tải thông tin về ngày bầu cử bằng những lời tuyên truyền gần gũi, dễ hiểu.

img-0546.jpg
Tinh thần bầu cử ở xã miền núi Tà Rụt.

Trong khi đó, tại xã Đông Trạch, những chiếc xe tuyên truyền mang theo cờ đỏ, băng rôn và loa phát thanh chạy dọc các tuyến đường thôn xóm. Giữa sắc cờ rực rỡ, hình ảnh đoàn viên trong màu áo xanh tình nguyện vừa tuyên truyền vừa trò chuyện với người dân đã tạo nên bầu không khí sôi nổi trước ngày hội bầu cử.

Tuổi trẻ giữ bình yên cho ngày hội lớn

Song song với hoạt động tuyên truyền, tuổi trẻ Công an tỉnh Quảng Trị cũng đang góp sức bảo đảm an ninh trật tự phục vụ cuộc bầu cử.

img-0544.jpg
Tuổi trẻ Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức tuần tra ban đêm tại các điểm bỏ phiếu.

Tại nhiều địa bàn, mô hình “Tổ tuần tra thanh niên” được duy trì hiệu quả. Đoàn viên thanh niên Công an thường xuyên tổ chức tuần tra tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm, nhất là vào ban đêm, nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

Các đoàn viên còn phối hợp với lực lượng quân đội và chính quyền cơ sở triển khai phương án bảo vệ an ninh tại các khu vực bỏ phiếu, điểm niêm yết danh sách cử tri và ứng cử viên.

Không chỉ làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, tuổi trẻ Công an còn tham gia nhiều phần việc hỗ trợ cơ sở như chỉnh trang, trang trí điểm bầu cử, kiểm tra trang thiết bị phục vụ bầu cử hay hỗ trợ khắc phục những tuyến đường khó đi để cử tri thuận tiện di chuyển.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Đinh Trung Hiếu, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 là sự kiện chính trị quan trọng, vì vậy các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã chủ động triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền và sinh hoạt chính trị trong đoàn viên, thanh niên.

“Bên cạnh việc nâng cao nhận thức cho cử tri trẻ, tuổi trẻ Quảng Trị còn phát huy vai trò xung kích thông qua các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin và hướng dẫn cử tri tại các điểm bầu cử” - anh Đinh Trung Hiếu cho biết.

img-0547.jpg
Sự nhiệt huyết, năng động của tuổi trẻ đang góp sức cho ngày hội lớn toàn dân.

Sự nhiệt huyết, năng động của tuổi trẻ không chỉ lan tỏa tinh thần trách nhiệm công dân trong cộng đồng mà còn góp phần để cuộc bầu cử sắp tới diễn ra dân chủ, an toàn và đúng pháp luật, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Hoàng Nam
#bầu cử Quốc hội #HĐND #tuổi trẻ Quảng Trị #đoàn viên thanh niên #tuyên truyền bầu cử #ngày hội lớn #quyền và nghĩa vụ của cử tri

Xem thêm

Cùng chuyên mục