Nhiều trường ở TP.HCM khởi động Tháng Thanh niên 2026 với hoạt động thiết thực

HHTO - Trong không khí thi đua sôi nổi của Tháng Thanh niên năm 2026, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường Đại học Sư phạm TP.HCM và trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đã tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên với nhiều hoạt động ý nghĩa, phát huy tinh thần xung kích, góp phần xây dựng tổ chức vững mạnh, đồng hành cùng sinh viên trong học tập, phục vụ cộng đồng.

Vừa qua, Đoàn Trường và Hội Sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đã tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026 với chủ đề: “Tuổi trẻ Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”.

Không khí tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026 trường ĐH Nông Lâm. - ﻿Ảnh: Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM

Buổi lễ diễn ra trong không khí sôi nổi với sự tham gia của hơn 1.200 đoàn viên, hội viên, sinh viên, thể hiện tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Nhà trường. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình, công trình, phần việc thanh niên trong Tháng Thanh niên năm 2026, đồng thời khẳng định quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn - Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với nhu cầu của sinh viên.

Đoàn viên, hội viên, sinh viên, thể hiện tinh thần nhiệt huyết trong lễ ra quân.

Tháng Thanh niên năm 2026 năm nay sẽ được triển khai với nhiều hoạt động phong phú, tập trung vào các nội dung trọng tâm như phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, sinh viên; thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; đẩy mạnh hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, chuyển đổi số và các hoạt động vì cộng đồng.

Cũng trong dịp này, tại Hội trường A.509, Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Sư phạm TP.HCM phối hợp cùng Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường đã tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026 với chủ đề “Tuổi trẻ Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến cột mốc 50 năm, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”.

Ban Thường vụ Đoàn Trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường đã sẵn sàng cho Tháng thanh niên năm 2026. - ﻿Ảnh: Tuổi trẻ trường Đại học Sư phạm TP.HCM

Đây là hoạt động nhằm hướng đến chào mừng 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cho nhiệm kỳ 2026 - 2031 (15/3/2026), hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống của trường Đại học Sư phạm TP.HCM (27/10/1976 - 27/10/2026).

Tháng Thanh niên năm 2026 được tổ chức từ ngày 1/3/2026 đến hết ngày 5/4/2026, với 8 chỉ tiêu theo 4 mảng hoạt động trọng tâm, bao gồm: Hoạt động tuyên truyền, giáo dục; Các hoạt động phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ nhà trường; Bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt và đoàn viên, thanh niên trong tình hình mới và xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân.

Các bạn sinh viên tham gia Lễ khởi động tháng thanh niên 2026. - ﻿Ảnh: Tuổi trẻ trường Đại học Sư phạm TP.HCM

Thông qua các hoạt động trong Tháng Thanh niên, tuổi trẻ nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, đồng hành cùng sinh viên trong học tập, rèn luyện và lập thân, lập nghiệp.