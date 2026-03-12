Vì sao cần tiết kiệm điện khi giá xăng dầu thay đổi do tình hình Trung Đông?

HHTO - Trong bối cảnh biến động giá xăng dầu do ảnh hưởng của tình hình Trung Đông, hóa đơn tiền điện của các gia đình cũng có thể bị tác động, nhưng theo một cách mà có lẽ không nhiều người nghĩ tới. Vậy có thể tiết kiệm theo cách nào?

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành mới nhất chịu tác động đồng thời từ nhiều yếu tố bất lợi, đặc biệt là căng thẳng ở Trung Đông. Để hạn chế tác động của đà tăng này đến thị trường trong nước, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức cao.

Tuy vậy, từ 23h45’ ngày 10/3, giá xăng RON95-III tăng 2.073 đồng/lít, lên mức 29.120 đồng/lít, theo Tiền Phong. Theo tính toán của cơ quan điều hành, nếu không sử dụng Quỹ Bình ổn, giá xăng lần này có thể tăng từ 5.300 - 6.000 đồng/lít.



Xăng tăng giá thì nhiều sản phẩm, dịch vụ khác cũng tăng giá, vì giá xăng dầu ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vận chuyển hàng hóa, vốn là nền tảng trong nhiều lĩnh vực, tác động đến giá cả từ rau củ đến đồ gia dụng.

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đã được chi nhằm kìm đà tăng giá trong nước, tuy nhiên giá xăng dầu trong nước vẫn bị ảnh hưởng do tình hình Trung Đông. Ảnh minh họa: TPO.

Vậy tiền điện liên quan ở đâu?

Thực tế là khi giá thực phẩm và hàng hóa tăng theo chi phí vận chuyển, nhiều gia đình, nhất là ở các thành phố lớn, có xu hướng ăn ở nhà nhiều hơn và cũng giảm đi chơi, đi xe dạo phố. Việc nấu nướng và ở nhà nhiều hơn đồng nghĩa với việc dùng các thiết bị điện, điện tử (nồi cơm điện, lò vi sóng, nồi chiên không dầu, tivi, quạt…) ở nhà nhiều hơn.

Vây là tiền điện của nhiều gia đình có xu hướng cao hơn, không phải do giá điện tăng, mà là lượng điện tiêu thụ thực tế tăng lên vì thói quen sinh hoạt thay đổi.

Đây là hiệu ứng domino nhỏ nhưng có thật trong mỗi gia đình và không có cách nào tránh hoàn toàn chuỗi này. Mà nói cho cùng, cuộc sống luôn thay đổi như vậy. Nhưng nhìn nhận rõ hiệu ứng dây chuyền này là để mỗi gia đình có thể chủ động điều chỉnh thói quen, tiết kiệm hơn, đặc biệt là khi mùa Hè đang đến gần và nhu cầu sử dụng điện thường tăng.



Một số cách tiết kiệm điện trong gia đình: - Mua thực phẩm theo tuần thay vì theo ngày để giảm số lần đi mua và nấu nướng. - Tận dụng nồi áp suất, nồi ủ nếu có, hoặc nấu đồng thời nhiều món, chuẩn bị thức ăn sẵn cho nhiều bữa (cũng là cách tiết kiệm thời gian). - Tủ lạnh nên được sắp xếp gọn gàng, tránh mở cửa tủ nhiều lần hoặc mở lâu. - Tắt các thiết bị như điều hòa, quạt, đèn… khi không thực sự cần dùng.

Tắt hẳn các thiết bị điện khi không dùng là thói quen nên có, cũng là cách tiết kiệm cho gia đình. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Trong bối cảnh giá xăng dầu còn có thể biến động, liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá dầu quốc tế, tỷ giá và cung cầu trong nước để có phương án điều hành phù hợp trong các kỳ tới. Còn trong các gia đình, thực ra việc tiết kiệm năng lượng nói chung vẫn luôn là cần thiết, nên trở thành thói quen vào bất kỳ thời điểm nào.