Vì sao Google Maps báo “đi bộ 5 phút” mà đi 10 phút chưa tới? Sự thật là gì?

HHTO - Nhiều người thấy Google Maps báo “5 phút đi bộ” nhưng thực tế đi 8 - 10 phút còn chưa chắc tới nơi. Vậy thời gian đó được tính như thế nào và nên hiểu ra sao trong thực tế?

Không ít người khi tra đường trên Google Maps từng gặp tình huống này: Ứng dụng báo “5 phút đi bộ”, nhưng khi đi thật thì ít nhất 8 - 10 phút mới đến nơi. Thế nên mới có người đùa rằng Google Maps dường như đang tính thời gian đi bộ dựa vào vận tốc của… vận động viên Olympic.

Thực ra, thời gian đi bộ trên Google Maps được tính theo một tốc độ trung bình cố định, chứ không phải dựa vào tốc độ cá nhân của từng người. Mà tốc độ trung bình cố định đó được tính là khoảng 5 km/giờ, tức là khoảng 12 phút cho mỗi km. Con số này đã được đưa ra trong các nghiên cứu từ những năm 1950 - 1960 và được xem là tốc độ đi bộ trung bình của người trưởng thành trong điều kiện bình thường.

Người dùng thường thấy mình không thể đi bộ nhanh như ước tính của Google Maps. Ảnh minh họa: Lee Charlie/ Shutterstock.

Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều yếu tố có thể khiến tốc độ của một người chậm hơn mức này. Theo trang Alibaba, một nghiên cứu năm 2022 cho thấy tốc độ của người đi bộ ở thành phố chỉ khoảng 4,1 - 4,4 km/h. Thậm chí, có người chỉ đi với tốc độ 3 km/h hoặc chậm hơn, tức là phải 20 phút mới đi được 1 km.

Ví dụ, khi đi bộ trong các khu vực đông đúc như phố cổ Hà Nội hoặc vỉa hè nhỏ, hoặc phải chờ đèn giao thông, hoặc người đi bộ mang dép xỏ ngón… thì thời gian đi đều bị kéo dài.

Ngoài ra, Google Maps cũng không tính đến một số yếu tố nhỏ trong đời sống hằng ngày, như vỉa hè không bằng phẳng, người dùng có thể dừng lại để nhìn biển số nhà hoặc xem điện thoại, chờ bạn đi cùng, sang đường, hoặc đơn giản là có những người đi khá chậm, xách túi nặng… Những điều này đều khiến thời gian đi bộ thực tế dài hơn so với con số “lý tưởng” mà Google Maps ước tính. Nhưng Google Maps chỉ điều chỉnh thời gian di chuyển bằng xe dựa trên tình hình giao thông thời gian thực chứ không điều chỉnh thời gian đối với người đi bộ.



Tốc độ đi bộ mang tính cá nhân rất cao, không ai giống ai. Ảnh minh họa: TPO.

Vì vậy, con số “đi bộ” mà Google Maps báo nên được hiểu như một ước tính trong điều kiện khá lý tưởng, chứ không phải thời gian chính xác tuyệt đối. Trong thực tế, nếu ứng dụng báo 5 phút thì người đi bộ cần khoảng 8 phút là bình thường.

Nhưng cũng không “trách” ứng dụng vì điều này được, bởi tốc độ đi bộ của mỗi người, ở mỗi thời điểm, có thể rất khác nhau. Vì vậy, khi đi bộ và dùng Google Maps, tốt nhất là nên cộng ít nhất 30 - 40% vào con số ước tính thời gian (người đi chậm thì nên cộng 100% luôn!), như vậy vừa đỡ bị sốt ruột, mà nếu đến đích nhanh hơn một chút thì càng vui.