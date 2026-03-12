Nồm ẩm sắp quay lại khi không khí lạnh suy yếu, hôm nào Hà Nội có thể mưa?

HHTO - Không khí lạnh ở miền Bắc trong thời gian gần đây thường yếu và ngắn, nên nhiệt độ ở Hà Nội cũng không giảm nhiều. Dự báo Hà Nội lại sắp nồm ẩm và có thể có mưa.

Đợt không khí lạnh mới về miền Bắc quả thật rất “chập chờn”, lúc có lúc không, ở Hà Nội có nắng khô cũng chỉ được một ngày. Nhưng đây là kiểu thời tiết bình thường của mùa Xuân, khi ở Hà Nội chủ yếu là ẩm và sương mù chứ không phải khô và rét đậm.

Hôm nay, 12/3, ở Hà Nội đã nhiều mây hơn, gió đảo chiều liên tục trong ngày nhưng nhiệt độ cảm nhận vẫn duy trì ở mức mát đến se lạnh, buổi trưa và chiều là khoảng 23 - 24oC. Thôi thì không khí lạnh tuy hơi “nghiêng ngả” nhưng có còn hơn không, vì ít nhất cũng chưa đến mức nồm.

Nhưng theo lẽ thường thì ở thời điểm này trong năm, tình trạng nồm ở Hà Nội gần như là không thể tránh, chỉ là nồm xuất hiện vào lúc nào mà thôi. Trong vài ngày tới, không khí lạnh ngày càng suy yếu rồi hết hoàn toàn, thì dự báo ở Hà Nội sẽ lại nồm từ khoảng ngày 15/3 (Chủ Nhật).

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều mai, 13/3: Nhiệt độ Hà Nội đợt này không thay đổi lớn. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Theo các mô hình dự báo hiện tại, trong ngày 15/3, Hà Nội còn có thể có mưa rải rác, chủ yếu là mưa phùn, mưa nhỏ, trời rất ẩm, nhất là sáng và tối, đêm. Nhiệt độ cảm nhận vẫn khoảng 25 - 26oC, là mức mát, nhưng vì nồm ẩm nên sẽ gây cảm giác oi bí. Dự báo là mưa ít nhưng có thể lắc rắc sang đến ngày 16/3.

Như vậy, nói chung là nhiệt độ trong vài ngày tới không có sự thay đổi lớn, nhưng các gia đình nếu cần giặt giũ, phơi phóng thì nên thực hiện luôn trước ngày Chủ Nhật tới để tránh nồm ẩm. Đây có lẽ là cách “nương theo tự nhiên” phù hợp nhất để tiết kiệm năng lượng trong gia đình rồi (tiết kiệm điện chạy máy sấy quần áo chẳng hạn).