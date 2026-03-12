Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Thay tên những cơn bão gây thiệt hại lớn: Tên bão thay thế Yagi có nghĩa gì?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Một số tên của những cơn bão từng gây thiệt hại lớn như Yagi và Trami sẽ được thay thế trong danh sách của khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Có những cái tên mới rất thú vị, và cái tên bão thay cho Yagi có ý nghĩa ra sao?

Trong hội nghị mới nhất của Ủy ban Bão thuộc Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), các quốc gia thành viên đã thống nhất thay thế một số tên bão trong danh sách sử dụng cho khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Theo cơ chế đặt và đổi tên bão, khi một cơn bão gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, tên của nó có thể được đề nghị loại bỏ để tránh gợi lại ký ức về thiên tai. Và những cái tên mới được thống nhất thay thế cho những tên bão cũ là:

· Toraji → Gaeguri

· Kong-rey → Koki

· Man-yi → Dim-sum

· Usagi → Hebi

· Yagi → Tomo

· Jebi → Narae

· Krathon → Burapha

· Trami → Hoaban

· Ewiniar → Tirou

bao-yagi.jpg
Hình ảnh vệ tinh của bão Yagi vào ngày 5/9/2024. Ảnh: NASA Worldview.

Có thể thấy, tên bão Yagi được thay thế bằng Tomo. Trong tiếng Nhật, “Tomo” có nghĩa là “người bạn”. Nhiều người cho rằng đây là một cái tên khá thú vị và mang ý nghĩa nhẹ nhàng hơn, hy vọng là cơn bão mang tên đó trong tương lai cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến nước nào.

Tên bão Trami (Trà Mi) cũng được thay bằng Hoaban (Hoa Ban) do Việt Nam đề xuất. Đây là loài hoa đặc trưng của vùng núi Tây Bắc Việt Nam, được xem là biểu tượng của vẻ đẹp thiên nhiên vùng cao.

Ngoài hai trường hợp trên, một tên mới cũng rất thú vị là Dim-sum do Hong Kong (Trung Quốc) đề xuất thay cho tên Man-yi. Tên Dim-sum (các món ăn nhẹ) tượng trưng cho văn hóa ẩm thực Hong Kong. Thực ra, Đài Thiên văn Hong Kong (HKO) đã từng lấy ý kiến người dân về tên bão đề xuất, và tên Milktea (Trà Sữa) thậm chí đã nhận được rất nhiều lượt bình chọn, theo trang The Standard HK. Nhưng lần này thì tên Dim-sum được chọn để thay cho Man-yi.

ft1477.jpg
Thục Hân
#tên bão mới #bão yagi #siêu bão #ý nghĩa tên bão

Xem thêm

Cùng chuyên mục