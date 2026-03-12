Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thực hư tin lịch năm 2026 giống hệt 1914 và “lịch sử lặp lại”: Sự thật ra sao?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Trên mạng xã hội ở nhiều nước đang có một bài đăng được chia sẻ nhanh chóng, rằng lịch năm 2026 “tái hiện” lịch năm 1914, là năm mà Thế Chiến thứ nhất bắt đầu. Từ đó, nhiều người đồn đoán rằng khi “lịch lặp lại” thì lịch sử có thể cũng đang lặp lại. Sự thật là gì?

Mới đây, trên mạng xã hội có một số bài viết rằng lịch năm 2026 giống hệt lịch năm 1914. Mà năm 1914 là khi Thế chiến I bắt đầu. Liên hệ với tình hình Trung Đông hiện tại, nhiều người cho rằng đây là một điều kỳ lạ, cho thấy sự căng thẳng đang xuất hiện trên thế giới là “lịch sử lặp lại”. Bởi vậy mà bài đăng nhanh chóng được chia sẻ hàng ngàn lượt.

lich-nam-2026-giong-het-1914.jpg
Nhiều bài đăng tương tự thế này đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Ảnh: Facebook.

Vậy sự thật là thế nào?

Theo cách tính của lịch Gregory - loại lịch đang được dùng phổ biến trên thế giới hiện nay, hay ở Việt Nam quen gọi là dương lịch, thì một năm không nhuận có 365 ngày. Nếu 2 năm không nhuận mà cùng bắt đầu vào một thứ giống nhau trong tuần thì rõ ràng toàn bộ các ngày trong năm sẽ giống nhau, tức là lịch của 2 năm đó y như nhau.

Năm 2026 và năm 1914 đều bắt đầu vào thứ Năm và đều có 365 ngày, vì vậy lịch của 2 năm này trùng khớp hoàn toàn về cách sắp xếp ngày trong tuần, tức là giống hệt nhau.

lich-2026.jpg
Đây là lịch năm 2026, và lịch năm 1914 y hệt. Ảnh: Blue General.

Nhưng đây có phải điều bí ẩn hay điềm báo gì không?

Trên thực tế, những trường hợp như thế này không phải là độc nhất vô nhị. Nhìn ngược lại, lịch năm 2026 cũng giống với lịch một số năm gần đây hơn như 2015 hoặc 2009. Điều này thường xảy ra (lịch lặp lại) sau một số năm nhất định, như 6 hay 11 năm…

Và vì sự lặp lại đó là do cấu trúc lịch, nên việc 2 năm có lịch giống nhau là bình thường, hoàn toàn không liên quan đến các sự kiện chính trị hay xã hội, cũng không phải dấu hiệu rằng các sự kiện lịch sử sẽ lặp lại.

Năm tiếp theo có lịch giống y hệt năm nay (2026) sẽ là năm 2037, theo trang Time and Date.

ft1477.jpg
Thục Hân
