Năm 2026 có El Nino hay La Nina, sẽ ảnh hưởng thế nào đến thời tiết Việt Nam?

Thục Hân
HHTO - Các tổ chức khí tượng quốc tế dự báo năm 2026 có El Niño hay La Nina? Thời tiết ở Việt Nam có thể chịu ảnh hưởng ra sao, và thời điểm nào mức ảnh hưởng sẽ mạnh nhất?

Các mô hình khí hậu mới nhất cho thấy năm 2026 nhiều khả năng không còn La Niña mà có thể chuyển dần sang El Nino, cụ thể là El Nino sẽ phát triển vào cuối mùa Xuân đến đầu mùa Hè năm nay, theo AccuWeather. Nếu diễn biến thực tế đúng như vậy thì thời tiết toàn cầu, trong đó có Việt Nam, đều có thể chịu tác động.

El Nino là một phần của chu kỳ khí hậu tự nhiên, vài năm xuất hiện một lần, khi nước biển ấm lên ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương gần xích đạo.

Theo tính toán của các nhà khí tượng học của AccuWeather thì đến khoảng tháng 8 - 9/2026, El Nino sẽ được củng cố, tác động trở nên rõ ràng hơn.

so-do-hien-tuong-el-nino.jpg
Dự báo về El Nino của AccuWeather (màu cam là khả năng xảy ra El Nino). Ảnh: AccuWeather.

Ở Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, El Nino thường gây nắng nóng kéo dài, lượng mưa giảm, dễ dẫn đến khô hạn, từ đó lại có thể ảnh hưởng đến nông nghiệp, rồi gây thiếu nước, thiếu điện, theo The Actuary Magazine.

Trong những năm có El Nino, số lượng bão ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương thường ít hơn, theo trang nghiên cứu - giáo dục Springer Nature. Vì vậy, mùa bão 2026 được dự báo sẽ có số lượng bão thấp hơn trung bình. Tuy nhiên, khi có El Nino, bão lại thường mạnh hơn và có đường đi phức tạp hơn. Đáng chú ý là El Nino được dự báo có tác động rõ rệt hơn vào khoảng mùa Thu, mà ở khoảng thời gian này thì nếu áp thấp nhiệt đới/ bão đi vào Biển Đông thường có xu hướng ảnh hưởng đến miền Trung, miền Nam nước ta.

nang-nong-do-el-nino-tai-viet-nam.jpg
Năm 2024 cũng là năm có El Nino và nhiều nơi ở nước ta có nắng nóng gay gắt từ đầu mùa Hè. Ảnh: TPO.

Tất nhiên, dự báo thì có sai số và diễn biến thực tế có thể còn thay đổi. Nhưng việc dự báo xu hướng sớm cũng là rất quan trọng, để từ đó mỗi người đều tránh tâm lý chủ quan, mà chủ động với các kế hoạch sản xuất nếu cần, giảm khả năng bị ảnh hưởng.

ft1477.jpg
Thục Hân
#El Nino 2026 #thời tiết 2026 #mùa bão 2026 #biến đổi khí hậu #nắng nóng #2026 là el nino hay la nina #el nino ảnh hưởng gì đến việt nam

