Liên tục nhìn thấy cùng một biển số xe, bác bảo vệ mua xổ số, trúng hơn 2 tỷ

Thục Hân
HHTO - Một bác bảo vệ ở bang Maryland (Mỹ) nhiều lần nhìn thấy cùng một dãy số trên các biển số xe, nên coi đó là một “chỉ dẫn” và mua xổ số theo đó. Thật bất ngờ, bác trúng luôn 100.000 đôla (gần 2,7 tỷ đồng).

Những con số xuất hiện hằng ngày trong cuộc sống thường là ngẫu nhiên, nhưng với một người đàn ông ở bang Maryland (Mỹ) thì một dãy số lạ lại giúp bác ấy có khoản tiền lớn.

Theo lời kể của một nhân viên bảo vệ ở khu vực Fort Washington (bang Maryland) được đăng trên trang UPI, vào cuối năm 2025, bác ấy đã nhiều lần nhìn thấy dãy số 25121 trên các biển số xe khi đi lại hằng ngày. Vì vậy, bác quyết định mua xổ số, loại vé 1 đôla, theo dãy số đó.

Và rồi dãy số bác chọn trùng khớp với kết quả quay thưởng ngày 20/12. Bác trúng giải cao nhất là 50.000 USD/vé; mà vì đã mua 2 vé giống nhau nên bác ấy trúng tổng cộng 100.000 đôla (gần 2,7 tỷ đồng).

Trúng giải từ hồi đó nhưng giờ bác mới đi nhận giải được là vì bác bị chấn thương.

day-so-may-man-trung-doc-dac.jpg
Bác bảo vệ mua xổ số hết 2 đôla và trúng 100.000 đôla. Ảnh minh họa: Tayfun Coskun/ Anadolu Agency via Getty Images/ Getty Images.

Theo trang Hoodline, bác bảo vệ may mắn này nói bác sẽ dùng tiền trúng thưởng để chi trả các hóa đơn y tế và mua một chiếc ô tô cũ. Bác cũng “bật mí”: “Nếu bạn nhìn thấy cùng một con số liên tục 3 - 4 lần, đừng bỏ qua nó, biết đâu nó là một “chỉ dẫn” và bạn có thể nhận được điều gì đó, như trúng xổ số chẳng hạn”.

Việc mua xổ số dựa trên những con số quen thuộc như ngày sinh, số nhà hay biển số xe thực ra khá phổ biến. Ngay ở bang Maryland, nhiều tờ báo đã từng đăng về những người trúng số sau khi mua theo biển số xe hoặc thậm chí là số km trên đồng hồ đo quãng đường.

Nhưng tất nhiên, những điều này là ngẫu nhiên thôi; bởi cũng có rất nhiều người mua vé số theo những con số như biển số xe, số nhà… nhưng chẳng trúng giải gì cả, chỉ có điều khi không trúng giải thì họ không kể ra với ai, và họ cũng chẳng được đăng lên báo mà thôi.

ft1476.jpg
Thục Hân
