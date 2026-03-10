Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu Hà Trúc Linh bất ngờ với quy mô Giải Vô địch Quốc gia Marathon Báo Tiền Phong

AN PHONG

HHTO - Tham dự buổi họp báo Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra tại Hà Nội sáng 10/3, Hoa hậu Hà Trúc Linh và dàn người đẹp vô cùng bất ngờ với quy mô của giải chạy năm nay.

truc-linh-thuy-duong.jpg
truc-linh-thuy-duong1.jpg

Sáng nay 10/3, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, người đẹp Phạm Thùy Dương (Đại sứ Du lịch và Môi trường của Hoa hậu Việt Nam 2024) đã có mặt dự họp báo Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026. Hai người đẹp cùng chọn trang phục màu trắng thanh lịch, duyên dáng.

﻿truc-linh2.jpg﻿
truc-linh.jpg
truc-linh1.jpg

Hoa hậu Hà Trúc Linh cho biết khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, cô và các thí sinh có cơ hội đồng hành cùng giải Tiền Phong Marathon 2025 tổ chức tại Quảng Trị. Theo Trúc Linh, giải chạy Tiền Phong Marathon không đơn thuần là một giải đấu thể thao mà đang từng bước được định vị như một mô hình sự kiện thể thao gắn với văn hóa, du lịch và hoạt động cộng đồng, có sức lan tỏa xã hội bền bỉ.

Năm nay, khi một lần nữa có cơ hội được đồng hành cùng Tiền Phong Marathon, Hoa hậu Hà Trúc Linh và người đẹp Thùy Dương bất ngờ với quy mô tổ chức chuyên nghiệp, hoành tráng của giải, hơn hẳn năm trước.

Theo Hoa hậu Hà Trúc Linh, giải Tiền Phong Marathon năm nay được tổ chức ở Nha Trang (Khánh Hòa), một vùng đất sôi động và giàu văn hóa, sẽ góp phần quảng bá kinh tế, du lịch của các địa phương này.

thuy-duong.jpg
thuy-duong1.jpg

Phạm Thùy Dương gửi lời chúc tới các runner tham gia giải Tiền Phong Marathon 2026 tại Nha Trang sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ.

bao-chau.jpg
bao-chau-minh-thu.jpg
bao-chau-minh-thu1.jpg
minh-thu.jpg

Người đẹp Nguyễn Hoàng Bảo Châu (váy đỏ) - Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2018 đồng hành với họp báo Tiền Phong Marathon 2026 ở vai trò MC. Người đẹp Trần Minh Thu - Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2024 hào hứng vì một lần nữa được đồng hành với sự kiện.

123.jpg

AN PHONG
Theo Tiền Phong Online
