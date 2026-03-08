Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chủ Nhật Đỏ 2026: Chia sẻ xúc động của Hoa hậu Thanh Thủy về việc hiến máu

AN PHONG

HHTO - Cùng hàng nghìn sinh viên tham gia hiến máu trong sự kiện Chủ Nhật Đỏ 2026 tại Đại học Văn Hiến (TP.HCM) sáng Chủ Nhật 8/3, Hoa hậu Thanh Thủy tiết lộ sự thật gây xúc động về hành động này của cô.

Sáng 8/3, Hoa hậu Thanh Thủy đã có mặt ở Đại học Văn Hiến (TP.HCM) từ sớm để hòa cùng không khí sôi động của hơn 5.000 sinh viên đến tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026.

chu-nhat-do1.jpg
chu-nhat-do.jpg

Không chỉ tham dự giao lưu, các nghệ sĩ còn trực tiếp hiến máu, chia sẻ trải nghiệm cá nhân và kêu gọi người trẻ tham gia phong trào. Ngay sau lễ khai mạc, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy và Á hậu Cẩm Ly đã trực tiếp tham gia hiến máu.

thanh-thuy1-2113.jpg
thanh-thuy-3867.jpg

Hoa hậu Thanh Thủy cho biết cô từng nhiều lần đăng ký hiến máu nhưng không đảm bảo sức khỏe. Tại sự kiện Chủ Nhật Đỏ 2026, Thanh Thủy rất vui mừng vì có cơ hội cho đi những giọt máu của mình: "Kể từ khi xác nhận tham dự Chủ Nhật Đỏ, tôi chú ý ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ để có thể đảm bảo sức khỏe tham gia hiến máu. Ngày hôm nay có mặt tại đây, chứng kiến sức trẻ, sự nhiệt huyết cống hiến của hàng nghìn sinh viên, tôi thấy rất tự hào".

thanh-thuy2-6948.jpg

Hoa hậu Thanh Thủy mong muốn tiếp tục đồng hành, tham gia hiến máu cùng Chủ Nhật Đỏ trong những năm tiếp theo để có thể lan tỏa một lối sống đẹp, tích cực đến với giới trẻ. Là một trong những nàng hậu có lịch trình dày đặc nhất showbiz Việt, chia sẻ của Thanh Thủy khiến fan tự hào và xúc động, rất nhiều người hâm mộ đã gửi lời động viên, cổ vũ và cảm ơn hành động đầy ý nghĩa này của người đẹp.

﻿camly1.jpg
cam-ly.jpg
Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Đỗ Cẩm Ly tham gia hiến máu tại Chủ Nhật Đỏ 2026.

Bên cạnh Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy và Á hậu Cẩm Ly, qua các năm chương trình Chủ Nhật Đỏ cũng ghi nhận sự tham gia hiến máu của nhiều Hoa hậu, Á hậu như Hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân (10 lần hiến máu), Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh, Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi,...

AN PHONG
Tiền Phong Online
