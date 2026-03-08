Hoa hậu Thanh Thủy nổi bật giữa dàn người đẹp trong đêm khai mạc Lễ hội Áo dài

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Diện thiết kế "Long Phượng Vân Ca" của NTK Ngô Nhật Huy trên sân khấu khai mạc Lễ hội Áo dài TP.HCM, Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy khiến khán giả không khỏi xuýt xoa.

﻿thanh-thuy.jpg
thanh-thuy5.jpg

Chia sẻ trên trang cá nhân, Hoa hậu Thanh Thủy cho biết cô vô cùng vinh dự khi tiếp tục đồng hành trong vai trò Đại sứ Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. Với nàng hậu, áo dài luôn là biểu tượng của vẻ đẹp dịu dàng nhưng đầy sức sống, là nơi lưu giữ những câu chuyện văn hoá, ký ức và niềm tự hào của người Việt.

﻿thanh-thuy3.jpg
thanh-thuy2.jpg﻿
thanh-thuy4.jpg
thanh-thuy1.jpg

Từ những “sợi tơ vàng son” mang đậm dấu ấn truyền thống, các nhà thiết kế, các người đẹp tham gia trình diễn đã cùng nhau dệt nên những khát vọng mới cho một TP.HCM thân thiện, bản sắc và đầy cảm hứng. Ngoài Hoa hậu Thanh Thủy, Lễ khai mạc Lễ hội Áo dài TP.HCM 2026 còn có sự góp mặt của dàn người đẹp đình đám:

﻿tieu-vy.jpg
tieu-vy1.jpg

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy cùng Nam vương Phạm Tuấn Ngọc trong thiết kế áo dài đến từ BST Vinh Hoa của NTK Adriana Anh Tuấn.

﻿﻿tieu-vy2.jpg
﻿tieu-vy3.jpg
tieu-vy4.jpg

Hoa hậu Tiểu Vy đẹp dịu dàng trong thiết kế áo dài tím nhạt in hình người phụ nữ Việt Nam. Thiết kế nằm trong BST Bà, Mẹ, Chị và Em của NTK Trần Thiện Khánh.

﻿bao-ngoc.jpg
bao-ngoc1.jpg

Miss Intercontinental 2022 - Miss World Vietnam 2024 Lê Nguyễn Bảo Ngọc ấn tượng cùng "cánh cò" mở màn cho show diễn của NTK Nguyễn Việt Hùng.

﻿luong-thuy-linh2.jpg
luong-thuy-linh3.jpg
luong-thuy-linh1.jpg
luong-thuy-linh.jpg

Miss World Vietnam 2019 Lương Thùy Linh cũng là một trong những Đại sứ của Lễ hội Áo dài TP.HCM 2026.

﻿trung-dinh.jpg
trung-dinh1.jpg

Dàn Hoa - Á hậu trình diễn BTS Vàng Son của NTK Trung Đinh.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: Kieng Can Team
