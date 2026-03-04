Style du lịch của Hà Tăng chỉ hai màu đen trắng mà không chê vào đâu được

HHTO - Nhìn vào trang phục khi đi du lịch của Tăng Thanh Hà, ai cũng công nhận cô có style không chê vào đâu được. Tối giản, thanh lịch mà lên ảnh vẫn cực thần thái.

Tăng Thanh Hà đang có chuyến du lịch châu Âu và trên trang cá nhân, cô chia sẻ loạt ảnh dạo phố Paris vào lúc sáng sớm. Nàng dâu hào môn mặc quần đen kết hợp áo khoác dài xanh navy và điểm nhấn chính là đôi giày màu trắng. Mọi thứ đều tối giản nhưng nhìn cô vẫn cực thu hút.

Tăng Thanh Hà từng tiết lộ rằng khi đi du lịch, cô thường soạn trang phục có hai màu đen và trắng để dễ phối đồ. Style thường ngày của Hà Tăng luôn trung thành với phong cách đơn giản, toàn món có kiểu dáng cơ bản, màu sắc trung tính nhưng nhờ vóc dáng mảnh mai, thần thái ấn tượng nên nhìn Tăng Thanh Hà luôn nổi bật.

Quả thực trong những chuyến đi chơi, nữ diễn viên thường xuyên mặc đồ đen. Từ đầm đen tối giản đến công thức phối đồ “chắc chắn đẹp” là quần hoặc chân váy đen đi cùng áo thun đen hoặc trắng là có ngay set đồ hợp mốt, đủ thoải mái để di chuyển mà vẫn đủ đẹp khi lên hình.

Có thể thấy Tăng Thanh Hà gần như không bao giờ mặc trang phục in họa tiết, chỉ thỉnh thoảng chọn váy áo kẻ sọc mà thôi. Cô luôn ưu tiên quần áo đơn sắc và không phối quá hai tông màu trong một set đồ.

Trong khi nhiều người ưa style cầu kỳ với váy áo bồng bềnh hoa văn rực rỡ, Tăng Thanh Hà lại chọn cho mình lối đi riêng. Trang phục của cô đều là các thiết kế cơ bản, phom dáng rộng rãi, phù hợp với nhiều dáng người, rất dễ học hỏi.

Nhưng chính khí chất thanh lịch, kiêu sa của Tăng Thanh Hà đã giúp cô luôn nổi bật dù ăn mặc vô cùng đơn giản. Thế nên netizen mới công nhận mặc đẹp như Tăng Thanh Hà, tưởng dễ mà cũng rất khó.