Book Charm khiến giới trẻ New York mê mẩn: Vừa đọc sách vừa đeo túi xinh

Duy Khang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Thương hiệu Coach khởi xướng xu hướng book charm tại New York Fashion Week khi nữ diễn viên Elle Fanning mang theo bản mini "Lý Trí và Tình Cảm" (Sense and Sensibility) trên túi Tabby, mở đầu cho làn sóng văn chương khắp New York.

Gần đây, làn sóng book charm - những móc khóa hình sách thu nhỏ có thể đọc được bất ngờ bùng lên như một xu hướng thời trang văn học tại Mỹ. Làn sóng này khởi phát từ chiến dịch Explore Your Story của hãng thời trang Coach. Trong khuôn khổ chiến dịch, thương hiệu giới thiệu phiên bản mới của dòng túi Tabby được yêu thích, đi kèm bộ sưu tập book charm có thể đọc với sự đồng hành của nữ diễn viên Elle Fanning.

z7571665329942-824263fd257fe412add39148665ce5ae.jpg

“Trong một thế giới được định hình bởi sự phân mảnh, quá tải kỹ thuật số và nhịp độ tăng tốc không ngừng, nhiều người đã mô tả sách và hình thức kể chuyện như một nơi trú ẩn, một cách để chậm lại, suy ngẫm và cảm nhận sự thuộc về”, Giám đốc Marketing của Coach chia sẻ.

Tại Tuần lễ Thời trang New York, nữ diễn viên Elle Fanning xuất hiện ở hàng ghế đầu show của Coach với cuốn Lý Trí và Tình Cảm (Sense and Sensibility) bản mini của nhà văn Jane Austen gắn trên túi. Sau show diễn, cô còn được bắt gặp đọc chính cuốn sách tí hon này trên tàu điện ngầm. Hình ảnh đó nhanh chóng lan truyền và thổi bùng trào lưu book charm khắp New York.

z7571669486010-cd45a09e5f93b323e3a75b90d6a6d9c3.jpg
Elle Fanning xuất hiện tại hàng ghế đầu với cuốn Sense and Sensibility bản mini.
z7571665329827-985ad2f0566f401c60c085bc75985b07.jpg
Cô còn được bắt gặp đọc chính cuốn sách tí hon này trên tàu điện ngầm.

Các ấn bản thu nhỏ do Coach phối hợp cùng nhà xuất bản thực hiện có đầy đủ bìa cứng và trang in, có thể lật mở và đọc như một cuốn sách thực thụ. Thông cáo báo chí nhấn mạnh ý tưởng “đeo lên người câu chuyện của bạn” khi mỗi cuốn sách không chỉ là phụ kiện mà còn là một sản phẩm thủ công hoàn chỉnh, với tựa đề được tuyển chọn dựa trên cảm hứng từ cộng đồng độc giả trẻ. Điều này đã chạm đúng nhu cầu thể hiện bản thân của Gen Z trong xã hội hiện đại.

z7571665329950-878053b1d9afdc445bf13648fcf63b6e.jpg

Hàng loạt tác phẩm kinh điển như I Know Why the Caged Bird Sings của Maya Angelou hay I'll Give You the Sun của Jandy Nelson xuất hiện dưới dạng tí hon trên khắp các toa tàu điện ngầm và quán cà phê lề đường tại New York. Thay vì chỉ dán mắt vào màn hình điện thoại, nhiều người bắt đầu mang theo và đọc những cuốn sách nhỏ xíu này, biến thành phố thành một thư viện di động thu nhỏ.

z7571665329945-fd0044c6daa18fcfba16842b337d1a35.jpg

Sự xuất hiện của book charm có thể xem là kết quả trực tiếp từ làn sóng phục hưng văn hóa đọc trên mạng xã hội. Những năm qua chứng kiến sự hồi phục doanh thu sách in và sự lan tỏa mạnh mẽ của cộng đồng đọc trên nền tảng trực tuyến như TikTok (BookTok), nơi các tiêu đề cổ điển và những cuốn sách ít người biết bỗng trở thành hiện tượng. Nắm bắt xu hướng này, Coach đã biến đọc sách thành một tuyên ngôn thời trang mới.

626803187-1549827376122706-5377004852731981286-n.jpg
Duy Khang
#book charm #xu hướng thời trang #New York #Elle Fanning #văn học

