Sau Khó Dỗ Dành, Bạch Kính Đình và Chương Nhược Nam sắp có phim ngôn tình nữa?

Trí Anh
HHTO - Dù người trong cuộc chưa xác nhận, khán giả đã xôn xao mong Bạch Kính Đình và Chương Nhược Nam gặp lại trong một phim ngôn tình khác.

Cứ ngỡ năm 2026 sẽ là mùa Đông lạnh giá của phim truyền hình Hoa ngữ nhưng ngay từ đầu năm, showbiz đã nhộn nhịp với nhiều dự án hấp dẫn. Như mới đây, netizen xôn xao trước tin đồn Bạch Kính Đình và Chương Nhược Nam sẽ đóng chính phim ngôn tình Đưa Ông Chủ Tôi Đi Đi chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên.

chuong-nhuoc-nam-4.jpg
Cặp đôi của Khó Dỗ Dành được cho là sắp tái hợp

Theo bảng phân vai, Chương Nhược Nam trở thành Khương Tiêu Ý, cô nhân viên văn phòng vừa nhận việc trợ lý cho giám đốc Diệp Trăn. Tiêu Ý biết Diệp Trăn là người tài giỏi, thành đạt, hai người còn học chung một trường đại học. Nhưng có một điều rất quan trọng mà Tiêu Ý chưa từng ngờ đến: Diệp Trăn từng yêu đơn phương cô từ nhiều năm trước mà chưa có cơ hội bày tỏ.

chuong-nhuoc-nam-5.jpg
Hai người vào vai giám đốc và trợ lý

Giờ đây hai người gặp lại, Diệp Trăn vẫn một lòng một dạ hướng về Tiêu Ý mà không biết làm sao để thổ lộ tình cảm. Chàng giám đốc chỉ biết cách nghĩ ra đủ cách gây khó dễ cho Tiêu Ý, để buộc cô phải chú ý đến mình. Rồi một tai nạn xảy ra khiến Diệp Trăn cùng Tiêu Ý bị lạc sang thế giới song song, mọi thứ xung quanh đều như vậy, chỉ trừ vị trí của hai người. Tiêu Ý giờ đây là quản lý cấp cao trong công ty còn Diệp Trăn chỉ là một nhân viên bình thường.

chuong-nhuoc-nam-3.jpg
Kịch bản được khen là khá thú vị

Những gì Diệp Trăn từng xử tệ với cô trước kia, nay Tiêu Ý đáp trả đủ, thậm chí còn hành hạ đối phương nhiều hơn. Để khi hai người trở lại thế giới thật, Tiêu Ý chẳng biết phải làm sao để Diệp Trăn không oán ghét mình.

Kịch bản của Đưa Ông Chủ Tôi Đi Đi khá thú vị khi hai nhân vật hoán đổi vị trí liên tục, nhưng khán giả lại chú ý nhiều hơn việc Bạch Kính Đình và Chương Nhược Nam tái hợp. Hai người từng rất đẹp đôi trong phim ngôn tình Khó Dỗ Dành, ngoại hình tương xứng diễn xuất ăn ý nên nếu đóng chung một phim nữa, ắt sẽ được netizen ủng hộ.

Trí Anh
#Bạch Kính Đình #Chương Nhược Nam #phim ngôn tình #Khó Dỗ Dành #Đưa ông chủ tôi đi đi

