Hit mới của BLACKPINK nhận nhiều lời chê, thời lượng hát cũng gây tranh luận

Thiện Dư

HHTO - GO - sự trở lại của BLACKPINK sau thời gian dài vắng bóng nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả đại chúng lẫn người hâm mộ lâu năm.

Chính thức trở lại với MV chủ đạo GO album mới DEADLINE, nhóm nhạc BLACKPINK lại thu về nhiều ý kiến trái chiều dù có phần nhìn mãn nhãn. Bài hát đánh dấu sự đổi mới của 4 cô nàng nhà YG khi không còn nhà sản xuất Teddy đứng sau, song lại không được đón nhận hoàn toàn tích cực như mong đợi. Ngoài việc bị chê không ít, GO chưa tạo được hiệu ứng "viral" mà những ca khúc như JUMP! hay Pink Venom từng mang đến.

blackpink-feng-system-teaser-mv.jpg
GO của BLACKPINK nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Sau 24 giờ đầu ra mắt, GO không phủ sóng mạng xã hội nhiều như những đợt trở lại trước của BLACKPINK. Nếu JUMP! từng gây chú ý bởi phần nhạc "căng cực" cùng phân đoạn nhảy trong miệng cực dị, hay Pink Venom gây sốt với hình ảnh JENNIE mặc áo đội tuyển Manchester United, thì GO chưa tạo được nhiều chủ đề thảo luận. Một trong những điều gây bàn tán nhất về ca khúc lần này nằm ở chất lượng, khi có không ít khán giả đang bày tỏ sự thất vọng.

Một cư dân mạng cho biết sự thất vọng lần này nằm ở khâu sản xuất (producer) của YG. Ngoài phân đoạn "xây cầu" của ROSÉ thì phần còn lại của GO không đọng lại được gì. Một số ý kiến dùng từ "mid" (tức trung bình, không nổi trội) để nhận xét ca khúc chủ đạo lần này của BLACKPINK. Thậm chí không ít khán giả thẳng thừng chê cả album DEADLINE khi không mang đến sự ấn tượng như các sản phẩm trước.

2.png
4.png
Khán giả thất vọng với GO của BLACKPINK.

Bên cạnh đó, một số BLINKs - người hâm mộ của BLACKPINK còn bày tỏ sự ức chế với cách chia thời lượng hát giữa 4 thành viên lần này. Có người hoang mang khi JISOO - một trong hai thành viên giữ vai trò hát trong nhóm chỉ có 1 phút 25 giây ngắn ngủi trong cả album DEADLINE. Ngoài ra, JISOO cũng xuất hiện khá ít trong MV GO dù giữ vai trò visual, khiến người hâm mộ không thể không lên tiếng.

5.png
3.png
643766209-1418838736920154-8046492706456094740-n.jpg
Thời lượng hát của JISOO lần này gây hoang mang.

Trong ngày đầu ra mắt, GO mang về thành tích tốt cho BLACKPINK khi đạt 21,3 triệu lượt xem trên YouTube, xếp hạng 8 trong số các bài hát của nhóm từ trước đến nay (chưa tính sản phẩm solo). MV đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc YouTube tại 67 quốc gia, cũng như đứng đầu toàn cầu. Trong khi đó, album DEADLINE đã bán 1,4 triệu bản trong ngày đầu tiên, phá kỷ lục nhóm nhạc nữ của Hanteo và đang đạt thứ hạng cao tại thị trường quốc tế.

feng-blackpink-4pngwebp.jpg
BLACKPINK vẫn lập nhiều thành tích tốt nhờ GO.
Thiện Dư
#BLACKPINK #GO #DEADLINE #JISOO #LISA #JENNIE #ROSÉ

