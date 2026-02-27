Nam thần phim ngắn lên xu hướng dạo này - Trương Sí: Hết phản diện hóa "xính lao"

HHTO - Sau đoạn cắt gây chú ý trong phim ngắn "Thôi Xong, Xuyên Sách Cùng Bạn Thân Phá Hỏng Phản Diện", Trương Sí tiếp tục náo loạn Douyin, TikTok với "báo con" An Sinh trong "Nhà Ba Người Cùng Lớp".

Trương Sí sinh năm 2001, nuôi giấc mơ trở thành diễn viên từ sớm. Sau khi tốt nghiệp Trung học, anh bắt đầu xin vào làm ở các đoàn phim, từ diễn viên đóng thế, quần chúng rồi cast vai phụ, lên đóng chính phim ngắn. Trương Sí từng là đồng biên kịch bộ phim Nhân Danh Tuổi Trẻ (2022) - tác phẩm được chọn vào dự án sáng tạo kiệt tác trực tuyến "Giấc mơ tuổi trẻ Trung Hoa" do Cục Phát thanh và Truyền hình Bắc Kinh (Trung Quốc) phát động.

Fan nhận xét Trương Sí có cơ mặt lạnh lùng nhưng khi cười tươi sẽ tỏa ra năng lượng cún con dễ mến. Anh từng chia sẻ thích đi du lịch ở những nơi vắng người, cảm thấy thoải mái khi đắm chìm vào thiên nhiên. Trương Sí nuôi một bé cún tên Soái Ca.

Kho phim của Trương Sí dày đặc, chủ yếu là phim ngắn (cả màn hình dọc và ngang). Nam diễn viên được biết đến rộng rãi qua Không Thuốc Mà Khỏi, Nàng Là Nhật Nguyệt, Năm Thứ Ba Sau Khi Phu Nhân Qua Đời..., gây sốt với hình tượng "cờ đỏ" điên tình, sắc lạnh. Anh đóng vai phụ/ quần chúng trong một vài dự án truyền hình dài tập như Trường Tương Tư, Độ Hoa Niên, Vô Ưu Độ...

Chỉ tính riêng 2 tháng đầu năm 2026, Trương Sí đã có 5 bộ phim ngắn đóng chính phát sóng. Thôi Xong, Xuyên Sách Cùng Bạn Thân Phá Hỏng Phản Diện và Nhà Ba Người Cùng Lớp chiếu lần lượt vào đầu - cuối tháng 2 giúp Trương Sí trở thành cái tên hot rần rần thời gian gần đây trên Douyin và TikTok.

Phân đoạn khuấy đảo giới "màn hình dọc" của Trương Sí trong "Thôi Xong, Xuyên Sách Cùng Bạn Thân Phá Hỏng Phản Diện".

Ở Thôi Xong, Xuyên Sách Cùng Bạn Thân Phá Hỏng Phản Diện, Trương Sí vào vai đô đốc - thái giám Cừu Kiến Thanh tàn bạo. Thời điểm ghi hình, cảnh hậu trường Kiến Thanh bị Thái hậu "cưỡng ép" náo loạn cõi mạng bao nhiêu thì bản chiếu chính thức gây sốt bấy nhiêu. Vẫn có nét "hơi kịch" nhưng dân mạng vẫn đổ rầm vì biểu cảm của Trương Sí - vừa cưng chiều bất lực vừa "cáo già", mị hoặc.

Thôi Xong, Xuyên Sách Cùng Bạn Thân Phá Hỏng Phản Diện có nội dung hài hước nhưng không bị "não tàn". Phản ứng hóa học và nhan sắc của 2 cặp đôi đều tốt. Tạo hình được khen đẹp không kém phim truyền hình được đầu tư lớn. Khán giả đang ngóng chờ phần 2 "chốt lịch".

Cũng là phim xuyên không, Nhà Ba Người Cùng Lớp kể về bà Trần Thi (Vương Tiểu Ức) 60 tuổi, tức chết cậu con trai "phá gia chi tử" được bất ngờ trở lại dáng vẻ năm 18 tuổi, thành bạn cùng lớp với con trai An Sinh (Trương Sí). Họ cũng gặp lại Vu Chi Minh (Vương Dịch Lỗi) - bạn trai năm xưa của Trần Thi và cũng là bố ruột An Sinh. Khán giả cười "bể bụng" với đủ tình huống quậy phá của "xính lao" An Sinh khiến bố mẹ Thi - Minh giải quyết "điên đầu".

﻿ ﻿ Ê-kíp "Nhà Ba Người Cùng Lớp" lên Hot Search với từ khóa khen ngợi việc tuyển chọn 3 diễn viên chính có nét giống nhau chuẩn ruột thịt.

Trương Sí "giãn cơ mặt" hoàn toàn trong "Nhà Ba Người Cùng Lớp" với "1001 biểu cảm", hóa thân thành thiếu niên nghịch ngợm, "não yêu đương" nhưng cũng tinh quái.

Trương Sí có ngoại hình sáng, diễn xuất khá và dần lên tay qua từng tác phẩm. Thị trường phim ngắn đang nóng lên giữa lúc phim truyền hình đang rơi vào "kỷ băng hà". Với danh tiếng ngày một vững chắc, fan hy vọng nam diễn viên sẽ nhận được những dự án phim ngắn chất lượng cao, từng bước nâng tầm địa vị để gia tài phim ảnh không còn chỉ là vai quần chúng trong các phim truyền hình dài tập.