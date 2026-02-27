Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Ngoài tên bài "GO", BLACKPINK còn điểm chung khác với màn ra mắt của CORTIS

Sam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Bài hát chủ đề của BLACKPINK trong đợt tái xuất này là "GO", trùng với bản hit ra mắt của CORTIS. Nhưng đó chưa phải là điểm chung duy nhất.

Nếu CORTIS thêm dấu chấm than (!) vào sau GO, thì BLACKPINK không có. K-Pop cũng không hiếm trường hợp trùng tên bài hát nhưng điểm giống nhau vô tình giữa nhóm nữ hàng đầu và hiện tượng dẫn đầu thế hệ mới vẫn làm dân mạng thích thú. Cả hai còn có điểm chung khác - đó là tạo hình cùng có sự nhúng tay của stylist Jang Heejun.

go-1.jpg
Jang Heejun chính là người đặt hàng Limfeng thiết kế trang phục MV GO cho BLACKPINK.

Trong những sản phẩm trước, người đứng sau "chỉnh trang" cho BLACKPINK là Park Min Hee. Nhưng lần này, theo credit từ các thương hiệu, stylist Jang Heejun là người phụ trách tạo hình cho ảnh concept, poster đến MV, phủ lên 4 cô gái phong cách avant-garde táo bạo, lập dị mang hơi hướng tương lai.

Với CORTIS, Jang Heejun chỉ đồng phụ trách tạo hình MV FaSHioN bên cạnh nhà tạo mẫu ACTOY - người góp mặt gần như xuyên suốt trong các sản phẩm ra mắt của nhóm. Stylist Jang cũng là người đảm nhận tạo hình cho IVE trong MV BANG BANG và loạt concept ấn tượng của XG với HOWLING.

cortis.jpg

Trở lại với màn comeback của BLACKPINK, nhóm phát hành album DEADLINE cùng MV bài hát chủ đề GO vào 12h trưa 27/2 (theo giờ Việt Nam). Bên cạnh giọng ca chính của Coldplay - Chris Martin, cả bốn cô gái đều tham gia vào quá trình viết lời, sáng tác. Đây cũng là bài hát đầu tiên và là lần đầu tiên toàn bộ thành viên của BLACKPINK có tên trong credit một ca khúc. MV GO sẽ được trình chiếu trong 3 khung giờ vào ngày 27/2 tại Shinsegae Square (Hàn Quốc), báo hiệu một đợt trở lại hoành tráng sau 2 năm.

cover-fb-1.jpg
Sam
#BLACKPINK #CORTIS #BLACKPINK GO #BLACKPINK comeback #BLACKPINK trở lại #BLACKPINK tạo hình #BLACKPINK MV #BLACKPINK MV GO

Xem thêm

Cùng chuyên mục