Tiffany ký giấy kết hôn nhưng chưa chốt ngày cưới, fan hỏi Sooyoung "vội chưa"

Thu Trang

HHTO - Sau 19 năm hoạt động nghệ thuật, Tiffany Young là thành viên đầu tiên của SNSD kết hôn. Chính thức trở thành "vợ iu" của nam tài tử Byun Yo Han nhưng ngày cưới của 2 người vẫn bí mật.

Ngày 27/2, truyền thông đưa tin Tiffany Young đã hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn với nam diễn viên Byun Yo Han. Phía công ty quản lý xác nhận thông tin và cho biết thêm: "Hiện tại, thời gian và địa điểm tổ chức lễ cưới cụ thể vẫn chưa được quyết định. Hai nghệ sĩ đang trong giai đoạn cân nhắc việc tổ chức một buổi lễ kết hôn đơn giản dưới hình thức một buổi lễ tạ ơn cùng với gia đình trong tương lai."

z7569568798513-741d8eff0bef51385677894d54ae5414.jpg
Thông tin Tiffany Young kết hôn nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng và sự quan tâm từ đông đảo cư dân mạng.

Cuối năm 2025, Tiffany Young và Byun Yo Han xác nhận đang hẹn hò và sẽ sớm tiến đến hôn nhân. Cặp đôi được cho là bén duyên khi cùng hợp tác trong bộ phim Uncle Samsik, âm thầm hẹn hò trước khi công khai mối quan hệ. Trong quá trình quảng bá phim, những tương tác tự nhiên giữa cả hai sớm khiến fan chú ý và đặt nghi vấn về mối quan hệ trên mức đồng nghiệp. Các chi tiết như nhẫn đôi hay bức ảnh Tiffany đăng tải được cho là chụp trên xe bạn trai càng khiến cộng đồng mạng thích thú khi “soi” lại loạt dấu hiệu hẹn hò trước đó.

image.jpg
Sau gần 3 tháng công khai mối quan hệ, cả hai chính thức trở thành vợ chồng.

Bên cạnh những lời chúc phúc khi Tiffany Young trở thành thành viên SNSD đầu tiên chính thức về nhà chồng, cư dân mạng cũng nhanh chóng réo tên Sooyoung. Dân mạng hài hước "dí cưới" nữ idol sau hơn một thập kỷ hẹn hò với Jung Kyung Ho. Fan thường đùa nữ idol hay "hơn thua" hào quang center nhưng lúc lên xe hoa lại "chấp nhận thua".

Không dừng lại ở đó, fan còn đồng loạt bày tỏ sự "sốt ruột" khi các thành viên còn lại của SNSD vẫn chưa có nhiều động thái công khai chuyện tình cảm, khiến hội SONE vừa mừng cho Tiffany vừa tranh thủ thúc nhẹ dàn "chị đẹp" sớm báo tin vui tiếp theo.

z7569642910805-ab0606cf389a4d55f6d5c9bea232c006.jpg
Nhiều fan cũng hy vọng tin vui từ Tiffany sẽ trở thành khởi đầu may mắn, để SNSD có dịp tái hợp đầy đủ đội hình vào năm sau nhân kỷ niệm 20 năm debut của nhóm.
626803187-1549827376122706-5377004852731981286-n.jpg
Thu Trang
