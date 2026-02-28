Thực hư ngày Taylor Swift chuẩn bị làm đám cưới

HHTO - Một số nguồn tin giải trí quốc tế đang đồng loạt lan truyền thông tin cho rằng Taylor Swift có thể sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 13/06 năm nay tại khu vực gần căn biệt thự ven biển của cô ở Rhode Island.

Những ngày gần đây, người hâm mộ và giới truyền thông quốc tế đang đổ dồn sự chú ý vào nghi vấn Taylor Swift sắp chính thức "về chung một nhà" với ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce. Nhiều nguồn tin lan truyền rằng cặp đôi sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 13/06 tại Rhode Island, gần căn biệt thự ven biển nổi tiếng của Taylor Swift khiến dư luận càng thêm dậy sóng.

Taylor Swift và Travis Kelce được cho là sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 13/6 năm nay.

Giả thuyết này càng được củng cố khi khu vực Watch Hill của Rhode Island là nơi Taylor Swift thường xuyên tổ chức các bữa tiệc riêng tư của cô nàng. Một số nguồn tin còn cho rằng một khách sạn cao cấp tại đây đã được đặt trọn gói để phục vụ cho sự kiện trọng đại. Tuy nhiên, khi được liên hệ xác minh, cả chính quyền địa phương lẫn phía khách sạn đều giữ im lặng và không đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào.

Hôn lễ được cho là sẽ được tổ chức ở khách sạn gần căn biệt thự của Taylor ở Rhode Island.

Ngày 13 cũng là chi tiết khiến tin đồn thêm phần “hợp lý” khi đây vốn là con số may mắn của nữ ca sĩ và gắn liền với hành trình sự nghiệp của cô. Vì vậy, việc lựa chọn ngày 13/06 để cử hành hôn lễ được nhiều người nhận định là mang ý nghĩa biểu tượng rõ rệt.

13 là con số may mắn của Taylor Swift.

Bên cạnh đó, hiện tượng giá phòng và lượng đặt chỗ tại các khu nghỉ dưỡng ven biển Rhode Island tăng vọt vào giữa tháng 6 cũng được xem là một "manh mối". Dù vậy, nhiều người cho rằng đây có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, bởi tháng 6 vốn là mùa cao điểm du lịch tại khu vực này.

Đứng trước làn sóng suy đoán, cả Taylor Swift và Travis Kelce đều chưa có bất kỳ phát ngôn chính thức nào. Sự im lặng từ phía đại diện của cặp đôi càng khiến dư luận tò mò, song cũng đặt ra nhiều nghi vấn về tính xác thực của thông tin. Vì vậy, cho đến khi có thông báo chính thức từ người trong cuộc, mọi đồn đoán về đám cưới ngày 13/06 vẫn chỉ dừng lại ở mức độ tin đồn chưa được kiểm chứng.