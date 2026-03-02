Một sao nam không xuất hiện trong Thỏ Ơi!! nhưng lại được khán giả gọi tên

Đạo diễn Trấn Thành đã mạo hiểm chọn nhiều diễn viên tân binh vào Thỏ Ơi!! và thật bất ngờ khi Văn Mai Hương, Pháo, Lyly, Vĩnh Đam, Quỳnh Anh Shyn được khen là nhập vai tự nhiên. Và cái tên bị nhiều khán giả chê nhất chính là... Trấn Thành trong vai Kim.

Netizen cho rằng Trấn Thành nhìn quá chênh tuổi so với Pháo nên không làm cho người xem tin rằng Kim và Nhật Hạ là một cặp đôi đã từng hạnh phúc. Và càng thất vọng vì Trấn Thành không hợp vai, mọi người lại càng nhắc tên Võ Điền Gia Huy, người từng được mời đóng vai Kim nhưng đành phải từ chối vì đã bận dự án khác.

Ai cũng thấy về ngoại hình và độ tuổi, Võ Điền Gia Huy rất đẹp đôi với Pháo. Một nhân vật có tâm lý bất ổn, hành động đáng sợ cũng rất hợp với lối diễn của Võ Điền Gia Huy. Vì thế, mọi người đều tiếc nuối cho anh, vì nếu tham gia Thỏ Ơi!! thì chắc chắn tên tuổi Võ Điền Gia Huy sẽ bùng nổ hơn nhiều.

Trong một talkshow mới đây, Võ Điền Gia Huy tâm sự rất bất ngờ khi tự nhiên được khán giả nhắc tới rất nhiều, thấy vui vì những nỗ lực của mình được công nhận. Bản thân Võ Điền Gia Huy cũng rất tiếc khi bỏ lơ cơ hội được làm việc với Trấn Thành và ê-kíp lớn. Nhất là khi nhân vật Kim gần với những vai diễn mà Võ Điền Gia Huy hay thể hiện. Anh hy vọng trong tương lai vẫn có cơ hội được Trấn Thành mời thử vai.

Sắp tới, Võ Điền Gia Huy đang có phim truyền hình Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, vào vai một chàng thiếu gia tên Triệu Phú giả vờ bị liệt, phải ngồi xe lăn để trốn cuộc hôn nhân sắp đặt, từ đó gặp nhiều tình huống hài hước với cô gái chăm sóc cho anh. Võ Điền Gia Huy đang rất hy vọng vai Triệu Phú sẽ chứng minh rằng anh diễn hài cũng thú vị chẳng kém những vai có vấn đề về tâm lý.