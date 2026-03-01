Dàn sao "Báu Vật Trời Cho" trở lại làng chài, chiếu phim miễn phí cho bà con

HHTO - Dàn diễn viên "Báu Vật Trời Cho" đã trở lại xã Liên Hương (huyện Tuy Phong, Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng) - bối cảnh chính của dự án - để chiếu miễn phí bản phim như một lời tri ân đến người dân địa phương.

Buổi chiếu phim Báu Vật Trời Cho tại Liên Hương diễn ra trong bầu không khí ấm áp và đầy cảm xúc. Đây là nơi từng ghi hình nhiều phân đoạn quan trọng của tác phẩm, gắn liền với những kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình sáng tạo của ê-kíp.

Sự trở lại của đoàn phim thể hiện sự gắn bó giữa nghệ sĩ và vùng đất đã góp phần tạo nên câu chuyện trên màn ảnh. Đây là hoạt động thể hiện lòng tri ân lời cảm ơn chân thành tới các cư dân, chính quyền địa phương đã đồng hành hỗ trợ đoàn phim trong suốt quá trình thực hiện tác phẩm.

Tham gia buổi chiếu phim đặc biệt này có sự hiện diện của nhiều nghệ sĩ quen thuộc với khán giả như: Trung Dân, Quách Ngọc Ngoan, Tuấn Trần, Phương Anh Đào, Khuyến Dương, Tạ Lâm, cùng đạo diễn Lê Thanh Sơn và diễn viên nhí Mì Gói.

Những bối cảnh đời thường, cảnh biển thơ mộng cùng nhịp sống bình dị của người dân được tái hiện chân thực đã khiến khán giả địa phương xúc động khi thấy quê hương mình hiện diện trong một tác phẩm điện ảnh.

Chú Ba Hương, người coi sóc Lăng Vạn Liên Hương, xúc động khi nhìn thấy dàn diễn viên của Báu Vật Trời Cho quay trở lại tạ lễ và cảm ơn người dân ở khu vực này.

Đạo diễn Lê Thanh Sơn bật khóc khi nhận được tràng pháo tay hơn 2 phút của người dân Liên Hương. Anh bộc bạch: "Tôi xúc động vô cùng khi nghe được những tràng pháo tay của bà con lúc kết thúc phim. Đó chính là thứ toàn bộ anh em ê-kíp mong muốn nhận về sau hơn 5 tháng 'xào nấu' ra tác phẩm này".

Diễn viên Tuấn Trần tâm sự: "Đây là lần đầu tôi được quay lại chiếu phim cho bà con địa phương nơi mình quay. Tôi luôn coi mình là một người con của mảnh đất này, và chắc chắn sẽ quay về khi có dịp. Cảm ơn sự hỗ trợ của bà con trong suốt thời gian ê-kíp quay hình tại đây".

Phương Anh Đào gọi đây là "suất chiếu đặc biệt nhất sự nghiệp" khi chưa từng có rạp phim nào có tận hơn 600 khán giả xem cùng lúc. Việc được chứng kiến phản ứng trực tiếp của khán giả tại chính nơi ghi hình giúp các nghệ sĩ cảm nhận rõ hơn giá trị mà tác phẩm mang lại.

Hiện tại, Báu Vật Trời Cho đã thu về hơn 77 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu. Bộ phim mang đến câu chuyện gia đình giàu cảm xúc, khai thác những giá trị truyền thống gần gũi với đời sống người Việt.

Hành trình trở về Liên Hương của đoàn phim Báu Vật Trời Cho đã khép lại trong nhiều cảm xúc đọng lại. Những tràng pháo tay, những lời chúc tốt đẹp cùng sự đón nhận nồng nhiệt của người dân địa phương trở thành nguồn động lực lớn đối với ê-kíp.