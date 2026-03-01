Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Puka bị chấn thương khi thực hiện thử thách trong “Mái ấm gia đình Việt” tập 175

Như Lê

HHTO - Trong tập 175 “Mái ấm gia đình Việt”, hai khách mời Puka và Lê Nhân đã không giấu được nước mắt khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần của các em nhỏ.

Cùng vượt qua các thử thách của chương trình, hai nghệ sĩ đã chung tay với các mạnh thường quân trao hơn 320 triệu đồng hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

3gia-dinh-em-nguyen-hoang-tam-1.png

Em Nguyễn Hoàng Tâm (sinh năm 2013) hiện là học sinh lớp 7, Trường THCS Truông Mít, xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh. Mẹ em rời đi khi em còn rất nhỏ và đến nay hoàn toàn không còn liên lạc.

3gia-dinh-em-nguyen-hoang-tam-5.jpg

Đến năm em 6 tuổi, cha em không may qua đời do đột quỵ. Hiện tại, Tâm đang sống cùng ông bà nội và gia đình cô út, tổng cộng 6 người trong một mái nhà. Ông nội em bị tật chân bẩm sinh. Bà nội em sức khỏe yếu, mắc bệnh đau thần kinh tọa nên đi lại vất vả và thường xuyên phải nhập viện điều trị. Gánh nặng kinh tế gia đình dồn lên vai chị Nguyễn Thị Lan, cô út của Tâm.

Chị làm công nhân xí nghiệp giày, thu nhập khoảng 6 triệu đồng/tháng nhưng phải lo cho cả gia đình nhiều thế hệ. Con lớn của chị mắc bệnh động kinh, đang điều trị và học tại cơ sở chuyên biệt ở Tây Ninh; con nhỏ đã nghỉ học để tìm việc phụ giúp. Chồng chị làm lao động tự do, song sau tai nạn té ngã chấn thương cột sống ba năm trước, sức khỏe suy giảm, chỉ làm được việc nhẹ nên thu nhập rất bấp bênh.

3gia-dinh-em-nguyen-hoang-tam-2.png

Hoàn cảnh của Tâm khiến MC Huỳnh Lập nghẹn ngào, đặc biệt khi cậu bé nhắm nghiền mắt lúc chương trình phát clip về gia đình vì không muốn nhìn lại những nỗi đau. con.

Diễn viên Lê Nhân cũng không giấu được sự xót xa khi lắng nghe câu chuyện của gia đình. Sự hiểu chuyện của Tâm khiến Puka nghẹn lòng, nhất là khi những ước mơ của em đều hướng về ông bà.

mai-am-gia-dinh-viet-tap-175-11.png

Puka cũng bật khóc nhắn nhủ mẹ của Tâm: “Tôi mong chị quay về thăm con, có thể không sống cạnh bé nhưng hãy về thăm Tâm. Tình mẫu tử là điều rất thiêng liêng. Hãy về và bù đắp cho bé thứ tình cảm mà bé thiếu thốn bấy lâu”.

Không chỉ dừng lại ở lời động viên, Puka và Lê Nhân trực tiếp tham gia các thử thách cùng các em nhỏ. Ở phần thi phải chạy liên tục, thổi và làm vỡ bong bóng, Puka không may bị trầy xước chân nhưng vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. MC Huỳnh Lập phải nhờ khán giả hỗ trợ sơ cứu vết thương cho cô. Trước sự nhiệt tình ấy, các nghệ sĩ liên tục gửi lời cảm ơn đến khán giả đã đồng hành, tiếp thêm tinh thần cho chương trình.

mai-am-gia-dinh-viet-tap-175-6.png
mai-am-gia-dinh-viet-tap-175-9.png

Ngoài ra, MC Huỳnh Lập tặng xe đạp cho hai em Hoàng Tâm và Văn Vinh; diễn viên Puka và Lê Nhân cũng trích tiền túi gửi đến các gia đình. Đông đảo khán giả, mạnh thường quân cũng chung tay ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn.

f0c55688-5272-4759-8f1c-30a4510335fc.jpg
Như Lê
#Puka #Lê Nhân #Mái ấm gia đình Việt #hỗ trợ #gia đình khó khăn #chương trình ý nghĩa

Xem thêm

Cùng chuyên mục