Puka bị chấn thương khi thực hiện thử thách trong “Mái ấm gia đình Việt” tập 175

HHTO - Trong tập 175 “Mái ấm gia đình Việt”, hai khách mời Puka và Lê Nhân đã không giấu được nước mắt khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần của các em nhỏ.

Cùng vượt qua các thử thách của chương trình, hai nghệ sĩ đã chung tay với các mạnh thường quân trao hơn 320 triệu đồng hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Em Nguyễn Hoàng Tâm (sinh năm 2013) hiện là học sinh lớp 7, Trường THCS Truông Mít, xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh. Mẹ em rời đi khi em còn rất nhỏ và đến nay hoàn toàn không còn liên lạc.

Đến năm em 6 tuổi, cha em không may qua đời do đột quỵ. Hiện tại, Tâm đang sống cùng ông bà nội và gia đình cô út, tổng cộng 6 người trong một mái nhà. Ông nội em bị tật chân bẩm sinh. Bà nội em sức khỏe yếu, mắc bệnh đau thần kinh tọa nên đi lại vất vả và thường xuyên phải nhập viện điều trị. Gánh nặng kinh tế gia đình dồn lên vai chị Nguyễn Thị Lan, cô út của Tâm.

Chị làm công nhân xí nghiệp giày, thu nhập khoảng 6 triệu đồng/tháng nhưng phải lo cho cả gia đình nhiều thế hệ. Con lớn của chị mắc bệnh động kinh, đang điều trị và học tại cơ sở chuyên biệt ở Tây Ninh; con nhỏ đã nghỉ học để tìm việc phụ giúp. Chồng chị làm lao động tự do, song sau tai nạn té ngã chấn thương cột sống ba năm trước, sức khỏe suy giảm, chỉ làm được việc nhẹ nên thu nhập rất bấp bênh.

Hoàn cảnh của Tâm khiến MC Huỳnh Lập nghẹn ngào, đặc biệt khi cậu bé nhắm nghiền mắt lúc chương trình phát clip về gia đình vì không muốn nhìn lại những nỗi đau. con.

Diễn viên Lê Nhân cũng không giấu được sự xót xa khi lắng nghe câu chuyện của gia đình. Sự hiểu chuyện của Tâm khiến Puka nghẹn lòng, nhất là khi những ước mơ của em đều hướng về ông bà.

Puka cũng bật khóc nhắn nhủ mẹ của Tâm: “Tôi mong chị quay về thăm con, có thể không sống cạnh bé nhưng hãy về thăm Tâm. Tình mẫu tử là điều rất thiêng liêng. Hãy về và bù đắp cho bé thứ tình cảm mà bé thiếu thốn bấy lâu”.

Không chỉ dừng lại ở lời động viên, Puka và Lê Nhân trực tiếp tham gia các thử thách cùng các em nhỏ. Ở phần thi phải chạy liên tục, thổi và làm vỡ bong bóng, Puka không may bị trầy xước chân nhưng vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. MC Huỳnh Lập phải nhờ khán giả hỗ trợ sơ cứu vết thương cho cô. Trước sự nhiệt tình ấy, các nghệ sĩ liên tục gửi lời cảm ơn đến khán giả đã đồng hành, tiếp thêm tinh thần cho chương trình.

Ngoài ra, MC Huỳnh Lập tặng xe đạp cho hai em Hoàng Tâm và Văn Vinh; diễn viên Puka và Lê Nhân cũng trích tiền túi gửi đến các gia đình. Đông đảo khán giả, mạnh thường quân cũng chung tay ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn.