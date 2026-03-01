Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Võ Tấn Phát đóng chính trong hai phim điện ảnh công chiếu cùng thời điểm

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Phòng vé Việt kỳ nghỉ lễ 30/4 tới đây sẽ chứng kiến một hiện tượng lạ khi nam diễn viên Võ Tấn Phát sẽ đối đầu với chính mình, khi hai bộ phim anh đóng vai chính ra rạp cùng thời điểm.

Phim kinh dị dân gian Heo Năm Móng đã chính thức xác định ra rạp vào ngày 30/4, khiến đường đua phòng vé kỳ nghỉ lễ càng cạnh tranh gay gắt. Phim dựa vào câu chuyện tâm linh về Cô Năm Hợi và tấm poster gây tò mò với hình tượng một phụ nữ trong trang phục truyền thống của dân tộc Khmer. Cô gái này có mối liên hệ như thế nào với truyền thuyết linh dị về heo năm móng? Cô gái đứng giữa con heo bị tách đôi vì là cô Năm Hợi nổi tiếng trong truyền thuyết đáng sợ bậc nhất của người Khmer?

vo-tan-phat-8.jpg
Tấm poster nhìn đã thấy sợ của Heo Năm Móng.

Theo lời kể của người dân Khmer, vào đầu thập niên 90 có con heo cái 5 móng được gửi đến Chùa Dơi vì dân làng không ai dám nuôi hay giết thịt một con vật có hiện tượng kỳ quái như vậy. Trong quan niệm của người Khmer, heo năm móng giống như bàn tay năm ngón của con người, chứng tỏ đây là động vật có linh tính. Và như một sự tôn trọng và kính nhường của người dân thời đó, con heo cái sinh sống trong Chùa Dơi được đặt tên là "Cô Năm Hợi".

vo-tan-phat-9.jpg
Phim lấy cảm hứng từ một câu chuyện tâm linh của người Khmer.

Đoạn first look của phim cũng đem đến màu sắc văn hóa đa dạng và đầy hấp dẫn khi lột tả bầu không khí đặc trưng của người dân Nam Bộ với nghi lễ tâm linh Múa bóng rỗi - loại hình diễn xướng dân gian đặc trưng gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu, thường biểu diễn trong các dịp lễ hội đình miếu của người dân xứ này. Tất nhiên, phim không thể thiếu những yếu tố rùng rợn với tiếng thét đầy ai oán của một con heo.

Heo Năm Móng cũng đánh dấu lần đầu tiên Võ Tấn Phát đóng vai chính trong một phim kinh dị. Anh đóng vai một người sáng tạo nội dung đang thực hiện video mới cho kênh vlog của mình. Từ đây, anh chàng bị kéo vào vô vàn tai ương liên quan đến truyền thuyết về linh dị heo năm móng.

vo-tan-phat-11.jpg
Võ Tấn Phát sẽ có hai phim ra rạp cùng thời điểm.

Vậy là ngoài Heo Năm Móng, Võ Tấn Phát còn xuất hiện trong phim Anh Hùng cũng ra rạp vào kỳ nghỉ lễ sắp tới. Nghĩa là nam diễn viên sẽ phải tự cạnh tranh với chính mình trong hai phim có đề tài và thể loại khác biệt.

