Nữ chính phim giờ vàng càng lên sóng càng gây tranh cãi vì diễn xuất gượng gạo

HHTO - Khán giả đã rất chờ đợi Minh Trang có tiến bộ dần lên qua phim Không Thời Gian nhưng cho đến giờ này, cô vẫn chưa trở thành điểm sáng như kỳ vọng.

Không Giới Hạn là dự án được đầu tư lớn của phim giờ vàng VTV và cho đến giờ này, khán giả đều đồng tình rằng nữ chính Minh Trang đang là điểm yếu lớn nhất. Nếu như Steven Nguyễn “không làm chúng ta thất vọng” với ngoại hình rắn rỏi nam tính, diễn xuất có chiều sâu thì Minh Trang ở thế ngược lại, mỗi lần xuất hiện lại mang đến những tiếng thở dài.

Minh Trang và Steven Nguyễn nhìn rất đẹp đôi

Khi Không Giới Hạn chưa lên sóng, mọi người đã kỳ vọng Minh Trang và Steven Nguyễn sẽ tạo hiệu ứng bùng nổ khi cả hai đều có ngoại hình đẹp, chàng nam tính mạnh mẽ nàng mỏng manh dịu dàng. Qua những tập đầu, người xem than thở rằng Minh Trang diễn còn gượng gạo, đặc biệt là giọng thoại đều đều như đọc thuộc lòng kịch bản chứ không thấy cảm xúc nhân vật.

Nhưng diễn xuất của nữ chính lại chưa ổn

Khán giả hy vọng nữ diễn viên sẽ tiến bộ dần lên theo quá trình quay phim nhưng cho đến giờ này, Minh Trang vẫn là điểm yếu diễn xuất của phim. Từ những cảnh làm việc, trao đổi với đồng nghiệp đến phân đoạn tình cảm với Steven Nguyễn, Minh Trang đều diễn thiếu tự nhiên. Cứ cho rằng các đoạn thoại về nghiệp vụ trong công việc nhiều thuật ngữ khiến cho nữ diễn viên phải tập trung nói cho đúng nên chưa diễn xuất tốt, thì khi gặp gỡ Steven Nguyễn thì Minh Trang vẫn đầy cứng nhắc.

Minh Trang chưa cải thiện được giọng thoại

Kết quả là hai diễn viên chính của Không Giới Hạn không tạo được cảm giác cặp đôi, thiếu phản ứng hóa học, không làm cho khán giả xao xuyến trước chuyện tình của họ. Nhiều người còn thấy tiếc cho Steven Nguyễn, bởi ở Mưa Đỏ anh đã không nên duyên với nữ chính, sang đến phim này được biên kịch viết cho mối tình lãng mạn thì lại gặp bạn diễn thiếu ăn ý.